La Asamblea de Madrid da luz verde a IE Universidad Madrid, la decimocuarta universidad privada de la región

En pleno debate sobre el modelo universitario, con un decreto del Gobierno central que endurece la creación de futuros centros y que el Ejecutivo madrileño ha recurrido ante el Tribunal Supremo, la Comunidad de Madrid ha dado hoy luz verde a una nueva universidad privada. La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy con los votos favorables del PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Más Madrid, la ley que reconoce como universidad el actual Centro de Estudios Superiores IE. La conocida escuela de negocios fundada en 1973 por Diego del Alcázar, marqués de La Romana y exconsejero de Vocento, entre otras compañías, pasará a llamarse IE Universidad Madrid, con seis centros y una oferta de hasta 34 titulaciones. Será la decimocuarta universidad privada de la región, donde existen también seis universidades públicas.

En mitad de este debate, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha aludido a la Constitución Española, al artículo 27, para enfatizar que "la libertad de creación de centros docentes" está reconocida en la carta magna. Asimismo, ha señalado que el proyecto supone "un paso más" para consolidar a la Comunidad de Madrid como "región de referencia" en el panorama universitario europeo.

Vox, pese a apoyar el proyecto, lamenta que la aprobación vaya "a causar un daño" a Castilla y León, en palabras de su diputado José Antonio Fúster, en referencia al hecho de que el IE opera hoy en Madrid como centro adscrito a IE Universidad, con sede en Segovia. Desde el PSOE se ha criticado que la ley se vaya a tramitar en un momento en que toca "hablar de presupuestos" y de "infrafinanciación" de las universidades públicas, según ha defendido Horacio Díez Contreras. Un argumento en el que ha insistido Antonio Sánchez Domínguez, de Más Madrid, quien ha asegurado que entre 20.000 y 25.000 estudiantes se quedan cada año sin plaza para estudiar en la universidad pública.

La ley justifica la creación de esta nueva universidad "por el interés general de contribuir a potenciar el sistema madrileño de enseñanza superior", con los beneficios surgidos de "una mayor competitividad y posible aumento de la calidad de la enseñanza, derivada de una mayor oferta de plazas". De acuerdo con su articulado, la nueva universidad tendrá su sede en la Comunidad de Madrid, ofrecerá enseñanza preferentemente presencial y ejercerá las funciones de estudio e investigación. Corresponderá al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid autorizar el inicio de sus actividades, que IE deberá solicitar en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley hoy aprobada.

Entre los requisitos a los que el Consejo de Gobierno prestará atención "especial" para la aprobación se señalan "los relativos al personal docente e investigador, el disponer de unas infraestructuras y medios materiales adecuados y suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras y que a la fecha de presentación de dicha solicitud hayan sido verificados y acreditados los planes de estudio conducentes, como mínimo, a la obtención de diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado".

Según se establece en el anexo del texto, IE Universidad Madrid nacerá con seis centros o escuelas: Negocios; Derecho; Arquitectura y Diseño; Política, Economía y Asuntos Globales; Ciencias y Tecnología, y la Escuela de Doctorado. La Escuela de Negocios ofrecerá tres grados (Administración de Empresas; Comportamiento y Ciencias Sociales, y Comunicación y Medios Digitales) y tres másteres (Administración Internacional de Empresas; Dirección de Empresas y Gestión). En la Escuela de Derecho se impartirán dos grados, en Derecho y en Filosofía, Política, Derecho y Economía, y cuatro másteres (Acceso a la Abogacía y la Procura; Asesoría Fiscal de Empresas; Asesoría Jurídica, y Estudios Jurídicos Internacionales). Además, la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales contempla impartir tres grados, en Ciencias Políticas; Economía, y Relaciones Internacionales, y cuatro másteres: Derecho Internacional; Relaciones Internacionales; Economía Aplicada, y Tecnologías para Asuntos Globales.

La institución ofrecerá también titulaciones técnicas. La Escuela de Arquitectura y Diseño nacerá con grados en Diseño y en Estudios de Urbanismo y másteres en Administración de Empresas para Arquitectura y Diseño, y Desarrollo Inmobiliario y Ciudad. La Escuela de Ciencias y Tecnología, por su parte, contempla impartir otros cuatro grados y un máster. Los grados, en Ciencias de Datos; Computación; Matemáticas Aplicadas, y Ciencias Ambientales para Sostenibilidad. El máster, en Analítica de Negocio.

Finalmente, la Escuela de Doctorado amplía la oferta con dos másteres (Investigación en Ciencias Empresariales e Investigación en Ciencias Jurídicas) y cuatro programas de doctorado: Comportamiento Organizacional; Derecho Comparado; Estrategia y Emprendimiento, y Operaciones, Tecnologías de la Información y Marketing.

La norma a favor de la cual ha votado hoy la cámara de Vallecas señala, en cualquier caso, que la denominación de estas enseñanzas podrá modificarse en el decreto de inicio de actividades.