Vino de Madrid, aceitunas de Campo Real o carne de la Sierra de Guadarrama, los mejores productos locales que comprar estas Navidades

Para Navidad, regala Madrid. Es el lema de la campaña regional de promoción de productos del campo madrileño. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, por sexto año consecutivo y en colaboración con la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la región (Aseacam), una campaña para fomentar la compra y el consumo de alimentos madrileños durante las fiestas navideñas. El objetivo es promover entre los ciudadanos el uso de la variada oferta regional en sus menús y celebraciones.

Como parte de esta iniciativa, ya están disponibles 2.500 cestas de Navidad elaboradas íntegramente con productos madrileños, que incluyen 46 referencias de 26 empresas locales. Donde podemos encontrar quesos y miel hasta diversos frutos secos, callos, empanadas, vermut o cholate a la taza.

La oferta se articula en nueve lotes, con precios que oscilan entre 24 y 95 euros en función de su contenido. Entre las opciones figuran vino, aceite, frutos secos, chocolate, queso, miel, turrón y otros alimentos de producción regional. Se pueden consultar todos los lotes en Yocomomadrid

Una parte significativa de estos artículos cuenta con el distintivo M Producto Certificado, mediante el cual el Gobierno madrileño garantiza la calidad y trazabilidad de los productos elaborados o envasados en la comunidad. Las cestas pueden adquirirse en los principales establecimientos de BM Supermercados, Carrefour y Alcampo, donde permanecerán disponibles hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias.

ASEACAM ha desarrollado también dos lotes específicos para empresas, concebidos como obsequios corporativos y como vía para dar mayor visibilidad a la producción regional. Se trata de un proyecto piloto con el que la asociación pretende evaluar el potencial de esta nueva línea de promoción.

Durante la presentación, el consejero Novillo ha asistido a un showcooking de la chef Xandra Luque, embajadora de los Alimentos de Madrid 2025, quien ha elaborado un menú navideño con ingredientes de proximidad. Su propuesta ha incluido "una ensalada de escarola y salmón ahumado, pochas guisadas con verduritas, ternera asada con puré de manzana, y flan de queso con bizcocho borracho de aceite de oliva".

El titular regional ha recorrido asimismo una muestra dedicada a las seis figuras de calidad diferenciada de la Comunidad de Madrid -Denominación de Origen Protegida Vinos de Madrid, Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama, Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real, Indicación Geográfica Protegida Anís de Chinchón, Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid y el Comité de Agricultura Ecológica regional- junto a la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas.