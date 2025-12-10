PRIMERA SENTENCIA EN ESPAÑA
Varapalo judicial al festival Madrid Salvaje por prohibir entrar con comida y bebida del exterior
La sentencia también anula el cobro de 3 euros por devolver el saldo no consumido de las pulseras cashless
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia ha confirmado "la abusividad" y ha declarado nulas las cláusulas impuestas por el festival Madrid Salvaje que impedían la entrada al recinto con comida y bebida adquirida en el exterior. Se trata de la primera sentencia en España que prohíbe esta práctica en festivales.
Según ha informado Facua-Consumidores en Acción, la denuncia presentada por la organización también recogía que se aplicaba un cobro de tres euros en concepto de gastos de gestión a los usuarios que quisieran recuperar el dinero no consumido de las pulseras cashless, una práctica que el juez igualmente considera ilegal y que queda prohibida para la empresa.
La sentencia estima parcialmente la demanda de Facua y confirma que ambas condiciones pueden considerarse abusivas. La promotora del evento, Madrid Salvaje AIE, ha sido condenada a cesar en su aplicación y a no volver a imponerlas en futuras ediciones.
Argumentos del juez
En relación con el cobro por la devolución del saldo, el magistrado sostiene que no se ha acreditado que “se esté prestando un servicio que merezca dicho precio” y recuerda que "la actividad esencial del evento es meramente musical", por lo que los servicios de restauración son "accesorios o complementarios".
Añade que, por la naturaleza del festival, es "harto difícil que no se consuma comida y bebida en un tramo horario tan amplio", y que obligar a los asistentes a salir del recinto para consumir alimentos comprados fuera supondría, además de una molestia, "la pérdida de parte del espectáculo". De hecho, subraya que al prohibirse la entrada con comida del exterior se está obligando a los asistentes a consumir en los establecimientos internos, imponiéndoles un "servicio complementario o accesorio al esencial y que no ha sido solicitado".
Como consecuencia, el juez declara también la abusividad y la nulidad de la prohibición de acceder con alimentos y bebidas del exterior.
Antecedentes sancionadores
Facua recuerda que Madrid Salvaje AIE había sido previamente sancionada por la Comunidad de Madrid por cláusulas abusivas en otro de los festivales que organiza, Brava Madrid. En ese caso, la imposición de la pulsera cashless como único método de pago y el cobro de tres euros de “gastos de gestión” para recuperar el saldo no consumido derivaron en una multa de 96.000 euros, también tras una denuncia de la asociación por la edición de 2023.
