URBANISMO
Valdecarros avanza: luz verde a 5.000 viviendas protegidas en el mayor desarrollo urbanístico del España
El Gobierno regional invertirá más de 7.600 millones de euros en Valdecarros, donde se construirán viviendas protegidas para facilitar el acceso a una casa a más de 85.000 personas
La Comunidad de Madrid construirá 5.000 viviendas protegidas en el nuevo desarrollo urbanístico de Valdecarros, en el sureste de la capital. El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago anual correspondiente a la Agencia de Vivienda Social (AVS) por la titularidad de los terrenos donde se levantarán estos inmuebles, incluidos dentro del paquete de 28.400 pisos protegidos previstos en este futuro barrio madrileño.
El Ejecutivo autonómico ha aprobado una partida de 4,6 millones de euros destinada a cubrir los gastos derivados del proyecto. Estos fondos financiarán las obras de urbanización, como alumbrado y alcantarillado, además de expropiaciones, indemnizaciones, licencias, tasas y otros trámites administrativos. También se incluyen los honorarios de arquitectos e ingenieros, los estudios de impacto ambiental y las compensaciones vinculadas a la cesión de suelo. La AVS concentra la mayor parte de la superficie implicada, con 2,9 millones de metros cuadrados.
Valdecarros es actualmente el mayor desarrollo urbanístico en planificación en España y uno de los más relevantes de Europa. El proyecto contempla la construcción de 51.600 viviendas, más de la mitad con algún tipo de protección, lo que permitirá facilitar el acceso a una casa a más de 85.000 personas. La previsión es que este nuevo barrio acoja a 150.000 residentes una vez completado.
La actuación consolida la apuesta de la Comunidad de Madrid por la vivienda protegida. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, la inversión acumulada en estas obras supera ya los 7.600 millones de euros y se traducirá en la creación de 480.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución. Las obras de urbanización finalizarán a comienzos de 2026, momento en el que está previsto que arranque la construcción de las primeras viviendas.
