La especial conexión de Robe Iniesta con el Atleti del Doblete: así surgió la foto junto a Rosendo con la camiseta rojiblanca

Aunque no era un futbolero declarado, Robe Iniesta, fallecido este miércoles a los 63 años, tenía predilección por un equipo. Y como le suele pasar a casi todo el mundo, el gusto le venía de familia. En concreto, directamente de su padre, miembro fundador de la peña atlética de Plasencia. Con él, como reconoció años después acudía de pequeño al Vicente Calderón para ver los partidos "porque su padre era muy del Atleti".

De casta le vino al galgo, pues, en una historia que quedó plasmada para la posteridad y confirmada muchos años después, en 1996, cuando el Atlético de Madrid enfilaba la recta final de La Liga de aquel año como gran favorito a conquistar el título que a la postre rubricó la mítica temporada del Doblete. Fue el periodista Javier Matallanas, como contó en su blog, el encargado de convencerlo y juntarlo con Rosendo para al periodista Javier Matallanas,

"Era el 20 de abril del 96, el día de la previa del Barcelona-Atlético del Doblete, el sábado aquel del grandioso regate de Caminero a Nadal. Habíamos estado toda la semana buscando a famosos del Barcelona y el Atlético para hacer un reportaje de cara a este partido. Yo hice a Joaquín Sabina con su inseparable Pancho Varona y a 'Robe' Iniesta, cantante de Extremoduro, con el gran Rosendo", contaba el periodista, que contó más detalles y la emotiva intrahistoria que le vino asociada.

En la sala Sol mientras grababa 'So Payaso'

"El líder de Extremoduro, que en aquel 1996 daba el salto al gran público con el maravilloso 'Agila', accedió a hacerse la foto porque su padre era el presidente de la peña atlética de Plasencia (Cáceres) y de pequeño venía al Calderón a ver al Atleti. Mes y medio después de aquella portada, cuando el Atleti ganó la Liga, me contó 'Robe' años después, su padre había fallecido y no le vio quedar campeón... La foto se hizo en la sala Sol donde Extremoduro grababa el video clip de 'So payaso'. Rosendo llegó del aeropuerto directamente, regresaba de Barcelona de promocionar su disco 'Listos para la reconversión'", explicó Matallanas.

Por su padre, Robe se enfundó la rojiblanca ("el modelo especial que sacó Puma para la Copa y es la original que me la dejó Ricardo, entonces portero del Atlético. y la de Rosendo creo recordar que era de Caminero. No de López... No me acuerdo bien...", especificó el periodista). También lo hicieron Joaquín Sabina, Manolo Tena, Carlos Herrera y unos cuantos famosos más, culés y colchoneros

Años después, el propio Robe le confesó que, como vivía cerca de Bilbao, le había cogido cariño al Athletic y que incluso uno de sus hijos jugó en la cantera. Su cariño, por tanto, se bifurcó, pero siempre manteniendo la pasión por los colores rojo y blanco.