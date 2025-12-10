Real Madrid - Manchester City: Xabi Alonso se juega el puesto ante Guardiola mientras todas las miradas apuntan a la 'incógnita' Mbappé

Durante semanas, se viene repitiendo que la paciencia es un elemento que empieza a agotarse sobre el proyecto de Xabi Alonso en la zona noble del Santiago Bernabéu. Pese a ello, no se barajaba un cese cercano en el banquillo blanco, pero la catastrófica derrota a manos del Celta de Vigo en casa ha precipitado la situación. No hay vuelta atrás para el tolosarra. De lo sucedido en el encuentro que este miércoles mide al Real Madrid y al Manchester City (21:00 horas) depende su continuidad al frente del equipo. Una que nunca antes se había cuestionado de tal manera, pero que en estos momentos parece estar más cerca que nunca. Para colmo, enfrente estará uno de los antagonistas más conocidos para el madridismo, un Pep Guardiola que podría poner la puntilla a un proyecto que arrancó en junio con el Mundial de Clubes y, seis meses después, el poso que deja el equipo sigue muy lejos de lo que demanda una institución como el Real Madrid.

Reunión a altas horas de la noche

Prueba de la situación que vive el conjunto blanco es la reunión que mantuvo Florentino Pérez con alguno de sus consejeros minutos después de caer ante el conjunto celeste. La comitiva blanca trató con urgencia la continuidad del técnico vasco tras un nuevo batacazo, tal y como adelantó El Mundo. Precisamente, fue la proximidad al partido con el Manchester City de este miércoles el que no hacía aconsejable la destitución del tolosarra, pero un tropiezo considerable ante el conjunto mancuniano podría dinamitar el banquillo del conjunto blanco.

Y es que el conjunto blanco adelantaba en cinco puntos a su máximo rival por el título, el Barça , pero en poco más de un mes la situación se ha revertido de forma drástica y ahora son cuatro los puntos que distancian al equipo de Flick. El equipo ha dejado de practicar todo aquello que lo hacía reconocible en un primer tramo de la temporada para regresar al fútbol de la temporada pasada. Algo que ya está empezando a pasar factura en el Santiago Bernabéu, que despidió al equipo con una sonora pitada, repartida a partes iguales con Alejandro Quintero.

Todo hace indicar que lo de Xabi está cerca de convertirse en una muerte anunciada. Los futbolistas ya no compran el discurso del entrenador. Las reuniones que trascendieron durante la última semana entre staff y plantilla no parecen haber surtido efecto. Y si Florentino no pulsa el botón rojo para cesar a su entrenador es porque aún no tiene atado un sustituto de garantías para ocupar el cargo. Sobrevuela el nombre de Zidane en una tercera etapa poco probable, el ascenso de Arbeloa a través del Castilla, el retorno de Raúl o la posibilidad de acudir de nuevo a un hombre de club como Santi Solari. Rumores, al fin y al cabo, que pueden ganar fuerza en las próximas horas dependiendo de la cara que ofrezca el conjunto blanco este miércoles en Champions.

La defensa, en cuadro

La derrota ante el Celta en el Santiago Bernabéu, más allá de los tres puntos, dejó la pérdida de Eder Militao. El brasileño sufrió "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal" que lo apartará de los terrenos de juego durante los próximos cuatro meses. El zaguero madridista había recuperado su mejor versión tras sufrir dos roturas de ligamento cruzado en años consecutivos. De esta forma, Alonso pierde al que había sido uno de los nombres propios en este momento de la temporada junto a Mbappé y Courtois.

Se trata del sexto lesionado del Real Madrid en la parcela defensiva: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, David Alaba, Dean Huijsen y el ya mencionado Eder Militao. Tampoco se podrá contar con Eduardo Camavinga, que no se ha recuperado del esguince de tobillo sufrido en Bilbao. Durante el encuentro ante el Celta, el central brasileño dejó su sitio a Antonio Rüdiger, recientemente recuperado de una nueva lesión. El defensor alemán volverá a ser de la partida ante el Manchester City, un rival que se le viene dando especialmente bien en los últimos tiempos. En la memoria del madridismo quedan sus férreos marcajes a Haaland, la mayor amenaza rival, y el último penalti de la tanda que dio el pase a la siguiente ronda en la temporada 2023/24.

Alarma Mbappé

En cambio, la mayor amenaza del Real Madrid, Kylian Mbappé, es seria duda para el encuentro de este miércoles en el Santiago Bernabéu. El delantero francés no se ejercitó en el entrenamiento previo al duelo ante el Manchester City a causa de unas molestias musculares en su pierna izquierda. La peor de las noticias sacudió al conjunto blanco a tan solo unas horas de recibir al equipo dirigido por Pep Guardiola en el feudo blanco. También arrastra una rotura en el dedo anular de su mano tras el partido ante el Celta, pero que, en cualquier caso, no le impediría ser de la partida. En estos momentos, aún se desconoce los nombres que compondrán la convocatoria del conjunto blanco a la espera de conocer la situación del francés.

Unos minutos antes de estallar la noticia acerca del estado físico de Kylian Mbappé, Tchouameni tomó la palabra en la previa con un tono crítico. “Estamos todos unidos, si perdemos 0-2 (contra el Celta) es culpa nuestra, no del entrenador”, defendió el francés. Después, hizo frente a uno de los males que Ancelotti ya señaló hace unos meses: la falta de compromiso. “Claro que faltó intensidad en el partido ante el Celta… y en otros partidos también. Si no jugamos con la intensidad máxima, va a ser muy difícil ganar partidos. Tenemos que dar el máximo y tenemos que hacerlo contra el City”.

Enfrente, estará un Manchester City que ha recuperado la competitividad perdida durante la última temporada. Los de Guardiola acechan al Arsenal en la Premier League, a solo dos puntos de los gunners, pero vienen de caer ante el Bayer Leverkusen en la última jornada de competición europea. Sustentado por un Haaland imparable, 20 goles en 20 partidos como skyblue, el técnico de Santpedor ya planea hundir, un poco más si cabe, el proyecto liderado por su amigo Alonso al que aconsejó, tirando de viejos recuerdos de su estancia en Barcelona, durante la previa del partido: "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás".