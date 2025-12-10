Real Madrid y Manchester City añoran la brújula que marcaba el camino: "Nunca lo hubiéramos imaginado hace años"

Para Real Madrid y Manchester City, dos equipos que se vuelven a ver las caras este miércoles en el Santiago Bernabéu, la vida ha cambiado de forma drástica en el último año y medio. En aquel momento, ambos se postulaban como grandes dominadores del fútbol europeo, condenados prácticamente a repartirse Champions, una tras otra. Pero, sin embargo, todo comenzó a torcerse con la pérdida de dos metrónomos que dirigían a su antojo estos dos mega proyectos. El adiós de Toni Kroos, al confirmar su retirada, y Rodri Hernández, en forma de lesión, ha coincidido con el descenso a los infiernos de dos plantillas que han estado claramente señaladas en los últimos meses.

La retirada de Kroos y la ausencia de recambio

En el Real Madrid, pese a que en más de una ocasión ya se deslizó la posibilidad, la noticia de la retirada de Toni Kroos llegó de forma imprevista. El alemán, en un primer momento, anunció su regreso a la selección alemana para la disputa de la Eurocopa 2024, un hecho que ya hacía presagiar que el adiós de Kroos estaba más cerca nunca. En cualquier caso, nunca es fácil de asimilar una noticia de tal magnitud. El que había sido dueño y señor, junto a Luka Modric, del centro del campo blanco durante la última década ponía fin a su trayectoria y, con ello, todo el fútbol que rebosaba el Real Madrid, se perdió.

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, entra al terreno de juego sustituyendo al alemán Toni Kroos. / Kiko Huesca / EFE

Ni la llegada de Kylian Mbappé, de forma comprensible, por otra parte, pudo paliar el adiós del '8' madridista. Los goles del francés, valiosos para un equipo de la talla del Madrid, no compensan la falta de fútbol que atesora actualmente el equipo. Toni Kroos, en una de sus últimas apariciones como futbolista blanco, entregó su dorsal a Fede Valverde, al que consideraba como uno de sus herederos. El uruguayo no ha dado ese paso al frente que tanto reclamaba el equipo. En cierta parte porque no se trata de ese perfil de jugador. Tampoco lo han hecho Eduardo Camavinga o Aurélien Tchouameni. Mucho menos Dani Ceballos. Lo cierto es que el centro del campo del conjunto blanco aún se resiente de la viudez de Kroos, que, parecía olerse todo lo que ha ido sucediendo en el club antes que nadie.

Porque la realidad es que el paso del tiempo ha dado la razón al alemán. Quizá no en primera instancia, donde se podría esperar que la llegada de una mega estrella como Kylian Mbappé y el paso adelante de algunos futbolistas pudiera hacer frente a la marcha del alemán. Pero, como todo en la vida, todo adquiere más valor cuando lo echas de menos. La situación actual del conjunto blanco no es casualidad. El adiós del alemán y la edad avanzada de Luka Modric condenaron a un equipo que necesita como agua de mayo la figura de un regista.

"¿Visitar a mis excompañeros en Valdebebas? Existe el riesgo de que Carlo me diga ‘ahora quédate aquí'", confesaba Toni Kroos durante la temporada pasada en tono irónico. No andaba muy mal encaminado el alemán. Porque si alguien ha echado de menos su presencia ha sido Carlo Ancelotti y, a día de hoy, Xabi Alonso. Dos entrenadores de nivel incapaces de suplir la marcha de Kroos, que dejó a la deriva un proyecto que, por el momento, no ha sabido reconducirse.

Una lesión que condena al BDO

El homólogo del alemán en clave Manchester City es Rodri Hernández. El español sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla en septiembre de 2024. Ayudado por unas muletas recogió el 8 de noviembre el Balón de Oro que todos daban por hecho que se llevaría Vinicius. Un antes y un después en la carrera de un jugador discreto, sin redes sociales, que se ha convertido en uno de los mejores del mundo. "Nunca hubiéramos imaginado hace años que un jugador nuestro recibiría este prestigioso premio", confesaba Guardiola. Imprescindible sobre todo para un Manchester City con el que encadenó 74 partidos sin perder en la temporada 2023/24 y ahora, sin su presencia, se ha desmoronado por completo.

Una lesión que aún no le ha permitido regresar a su mejor nivel, ocasionándole problemas físicos a causa de la intervención quirúrgica en su rodilla. No se entienden los éxitos del proyecto de Guardiola en Manchester sin el papel del madrileño en el centro del campo. El de Santpedor, su máximo defensor, añora la presencia de Rodri al mando de su Manchester City que, desde aquella fatídica tarde de septiembre, no ha vuelto a ser el mismo. "Rodri está dando los pasos adecuados en su recuperación. Han pasado casi tres semanas desde la recaída. Sabe que tenemos que tomarnos tiempo para recuperarse bien, mental y físicamente, por los problemas que ha tenido y para ser consistente desde ahora hasta el final de la temporada", explicaba Pep hace tan solo unas semanas.

El Mundial de Clubes certificó que el estado físico de la manija del City y la selección española distaba mucho de ser óptima. El conjunto mancuniano cayó con estrépito en las eliminatorias ante Al-Hilal, en un encuentro en el que Rodri ingresó al campo, pero se vio obligado a ser sustituido en la prórroga. "No hay equipo que no pueda echar de menos al mejor del mundo", lamentaba Guardiola al término del partido. El cerebro skyblue no podrá ser de la partida en el encuentro de este miércoles en el Santiago Bernabéu. Un estadio que, en ciertos momentos, ha deslizado la posibilidad de reclutar al que consideran como uno de los sustitutos posibles de Toni Kroos. Sin embargo, los problemas físicos que arrastra desde hace meses y su avanzada edad (29 años) hacen poco probable que el español vista de blanco.

Real Madrid y Manchester City, durante años liderados por Toni Kroos y Rodri Hernández, echarán en falta este miércoles la presencia de dos de sus futbolistas más diferenciales en la última década. Dos equipos que han perdido el rumbo. Porque en este fútbol moderno, en el que algunos pensaban que caminaba hacía lo físico, queda demostrada la importancia de futbolistas de este calibre. Porque tanto Toni Kroos como Rodri Hernández son ese tipo de jugador al que acudir cuando la pelota quema. Dos figuras que explican la caída de Real Madrid y Manchester City en los últimos meses.