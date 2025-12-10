El proyecto de Xabi Alonso no puede elegir qué días jugar y muere a manos del Manchester City

No se presentaba la mejor de las tardes en el Santiago Bernabéu. Con el equipo sumido en una dinámica impropia de un club como el Real Madrid, una línea defensiva maltrecha por las constantes lesiones y sin Kylian Mbappé, el que venía siendo uno de los pocos nombres positivos hasta la fecha. Pero el conjunto blanco tiene estas cosas. Noche de Champions. Santiago Bernabéu. Y un gran rival como el Manchester City de Guardiola, gran archienemigo de los merengues en la historia reciente de la Copa de Europa. Caldo de cultivo idóneo para buscar la enésima resurrección en cuestión de semanas del proyecto de Xabi Alonso, que, por el momento, consigue una bola extra para seguir en el cargo. Nada, ni con esas. El equipo de Xabi volvió a caer en combate ante el Manchester City (1-2) y se antoja realmente complicado vaticinar un futuro próspero al proyecto del entrenador vasco.

Los vicios condenan al Madrid

Salió Xabi Alonso con un once titular que bien podía haber firmado el bueno de Carlo Ancelotti la temporada pasada, más allá de la entrada de Gonzalo. Ya saben, mismo perro, pero con distinto collar. Tan solo dos cambios en la alineación del tolosarra: la entrada de Álvaro Carreras en el lugar de Mendy y la ya mencionada del ariete español a causa de la lesión de Mbappé. Lo cierto es que el conjunto blanco regresó al que había sido su librillo al comienzo de la temporada, al menos en los primeros 45 minutos: presión tras pérdida y en campo rival, solidaridad colectiva y velocidad a la espalda de la defensa rival. Tres pilares básicos de su juego hasta la derrota en el Metropolitano, donde comenzó la involución del equipo.

"No tenemos nada que reprocharnos ninguno. Lo intentamos hasta el final, empezamos bien y nos adelantamos... pero hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño y así ha sido. En 10′, con un córner y un penalti, se ponen por delante. Cuando el partido estaba siendo serio, competido.", justificaba Alonso en la rueda de prensa del Santiago Bernabéu.

Solo los goles de Mbappé y el 'resultadismo' habían conseguido ocultar la tónica de que este grupo de jugadores había decidido renunciar a las ideas frescas que Xabi traía desde Alemania. En el momento en el que se esfumaron los goles del francés, asomaron los problemas de un Real Madrid que arrastra una cadena en el tobillo con todos los males que señaló Ancelotti la temporada anterior. Que si 'BMV', que si '"solo los tontos se olvidan de la 'R'", que si los egos... Una lista que ni el propio italiano ni el tolosarra tiene pinta de solucionar. Y, como no podía ser de otra manera, el mal mayor de este Real Madrid seguirá siendo la falta de calidad en el centro del campo. Una causa que se evidencia en mayor medida si se observa con lupa los jugadores de los que disponía el Manchester City sobre el césped. Guardiola, que pudo pecar de valiente, no dudó en dar las riendas a Bernardo Silva, Phil Foden o Nico González, tres futbolistas de pie fino, que dejan en mal lugar a ojos del Bernabéu a los que vistieron de blanco en el día de hoy.

Los blancos suman la segunda derrota consecutiva, unos días después de que el Celta de Vigo sonrojara a los hombres de Xabi. Ambas sobre el césped del Santiago Bernabéu, que empieza a perder la paciencia tras las actuaciones de los suyos. Los silbidos, al ritmo del cántico "Madrid échale huevos", fueron la constante vital de una segunda mitad inoperante de los blancos. Ya son tres derrotas desde el clásico, sumadas a otros tres empates ligueros que actúan como clavos en el ataúd del tolosarra, cariacontecido en el área técnica del Santiago Bernabéu por segunda vez en menos de una semana.

Todo ello en una noche en la que se acrecienta la distancia entre los equipos de LaLiga y la Premier League. Los ingleses se han impuesto en nueve ocasiones por una sola de los españoles, la del Barça ante el Newcastle. Una muestra más que nos indica que lo que en su día fue la liga de las estrellas, ya no ejerce como tal.

Y ahora, ¿qué?

La cara de todo ello la marca Vinícius, que lo intentó, pero apenas fue trascendente en el encuentro. Tan solo el arreón inicial, forzando un penalti que finalmente fue indicado como falta, es propiamente reconocible al brasileño. Este miércoles capitaneó la delantera ante la baja de Mbappé, pero los blancos echaron en falta la figura del francés. Xabi lo intentó todo. Primero con Rodrygo, que no saboreaba la sensación de marcar desde hacía nueve meses. El factor 'X' del tolosarra se comportó como tal, pero ni con esas sale reforzado del encuentro ante los mancunianos. Posteriormente, dio entrada a Endrick, que gozó de una oportunidad para poner la igualada con un cabezazo inapelable que golpeó en el travesaño. El brasileño, de forma incomprensible, sumó más minutos en la noche de este miércoles que en el resto de la temporada.

Tampoco le acompañó, todo sea dicho, la suerte al conjunto blanco. En el minuto 2 de encuentro vio como el penalti que Turpin había señalado sobre Vinícius se había cometido unos centímetros fuera del área. En la acción del primer gol de los skyblues, un rechace desafortunado cae en los pies de O'Reilly para empatar, mientras el público del Santiago Bernabéu reclamó una falta previa sobre Rüdiger muy similar a la que, a la postre, acabaría condenando al alemán ante Haaland. En definitiva, nada le salió al Real Madrid.

Lejos queda el pleno de victorias en el arranque de curso que invitaba al optimismo. La cara de Xabi así lo evidencia. Un rostro serio y hundido de alguien, cuyo equipo no hizo un esperpento de partido, pero cuyo cese parece condenado a producirse más pronto que tarde. Quizá, uno de los motivos que llevan a Florentino Pérez a no pulsar el botón rojo es la falta de un sustituto de garantías. Y, pese a que el equipo hoy sí dio la cara, el Real Madrid no puede permitirse qué días decide jugar y qué días no. Porque corres el riesgo que, el día que quieras apretar, no te dé para ganar.