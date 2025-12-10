Martínez-Almeida: "Nos sentimos muy orgullosos de tener a tantos asturianos en Madrid"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, apoyó esta tarde en Madrid la candidatura de Oviedo a la Capital Europea 2031 en el acto “Asturias capital”, organizado por LA NUEVA ESPAÑA junto con Prensa Ibérica, grupo editor de este diario, celebrado en el Movistar Arena ante 200 personas, la mayoría asturianos residentes en la capital.

"Es un honor acoger esa ‘Asturias exterior’, como dice Alfredo (Canteli, alcalde de Oviedo), en la presentación de la candidatura de Oviedo como capital europea de la cultura 2031", empezó el Alcalde, que destacó su amistad con Canteli desde 2019, cuando ambos fueron nombrados regidores y describió a Oviedo "como una ciudad maravillosa, extraordinaria, con un gran futuro, que merece la pena y es vibrante, entregada a la cultura". El Alcalde también hizo referencia a Oviedo como origen del Camino Primitivo.

Martínez-Almeida dijo que si la ciudad asturiana fuese elegida capital cultural, "no sería injusto; sino una decisión justificada" y de la ciudad que dirige desde la Alcaldía, Madrid, destacó que "es el quinto concejo de Asturias".

Para el regidor madrileño, "Madrid es una ciudad global y nos sentimos muy orgullosos de tener aquí a tantos asturianos, llevando ese emblema con orgullo".

Martínez-Almeida, además, agradeció a LA NUEVA ESPAÑA y a Prensa Ibérica su labor, refrendada en el canal "Asturias Exterior". El Alcalde recordó además que es "Nuncio Ovetense, un título que tuvisteis la generosidad de concederme en octubre de 2024 y que me exige un deber de embajada para con Oviedo", recalcó. "Bienvenidos a Madrid, os deseo la mejor de las suertes, si lo lográis será plenamente justo", finalizó.