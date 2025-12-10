La Comunidad de Madrid analiza un posible foco de gripe aviar tras encontrar cientos de cigüeñas muertas en el río Manzanares

Tras la aparición de "cientos de cigüeñas" muertas entre el jueves y el sábado en el río Manzanares, la Comunidad de Madrid ha comenzado nuevos análisis de detección de gripe aviar para descartar que los animales portan la enfermedad.

Este fin de semana, la Policía Local de Getafe dio la voz de alarma al encontrar un "numeroso grupo" de aves flotando en el agua a su paso por Perales del Río y La Marañosa. La propia alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, remitió una misiva al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en la que trasladaba su inquietud y pedía "celeridad" en los análisis realizados a las cigüeñas que aparecieron muertas.

Por su parte, la Comunidad ha informado este martes en un comunicado de que las primeras analíticas confirmaron el resultado positivo en influencia aviar de baja patogenicidad, que "no conlleva la necesidad de notificar el foco". Sin embargo, se ha solicitado un nuevo diagnóstico y ya se han aplicado medidas para focos de alta patogenicidad.

Siguiendo los protocolos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid ha tomado todas las restricciones en vigor, incluida la prohibición de la cría de patos y gansos junto a otras especies de aves de corral, la cría de aves al aire libre, limitación de visitas a instalaciones o el control del suministro de agua. Además, agentes forestales y bomberos se ocupan de la retirada de los ejemplares muertos, empleando los equipos de protección individual necesarios como trajes desechables, mascarillas o protección ocular, entre otros; mientras que los animales son trasladados por una empresa autorizada a una planta de transformación, donde son destruidos.

Esta gripe se podría contagiar a humanos a través de las mucosas, con un efecto similar al de la gripe estacional, si bien en Europa no se han constatado casos de transferencia por contacto directo; y tampoco se puede adquirir por el consumo de productos derivados de las aves. En el supuesto de que se confirmasen los resultados de alta patogenicidad, la Comunidad de Madrid ha subrayado que se notificaría la existencia del foco a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), y se reforzarían las medidas de comunicación y vigilancia a los ayuntamientos de la zona, así como a los Agentes Forestales y al Seprona.

Quejas de Getafe

En la citada misiva del Ayuntamiento de Getafe a Novillo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la alcaldesa de la ciudad solicitaba al consejero "toda la información disponible" en torno a lo sucedido, a la par que se ponía a disposición del Ejecutivo autonómico para coordinar acciones conjuntas o adoptar las medidas que fueran necesarias.

En un contexto donde la zona Sur se encuentra afectada por los brotes de gripe aviar en las últimas semanas, Hernández mantiene que hay "preocupación" en el municipio, que en todo momento ha comunicado de forma debida la localización de los animales muertos para su retirada y correspondiente análisis.

En este punto, dado que la situación "podría agravarse" o "comprometer la salud de los vecinos" en caso de que se confirmase el positivo por gripe aviar, la alcaldesa pide que se le informe "a la mayor celeridad posible sobre los resultados de los análisis practicado". De igual forma, pide premura en caso de que haya que adoptar alguna "medida".

Temor a un "riesgo biológico"

Por su lado, el sindicato de Bomberos ha pedido al consejero "un protocolo de actuación" ante la posibilidad de que las aves muertas retiradas falleciesen por gripe aviar. Mantiene el sindicato que se han rescatado ya más de 200 cuerpos de aves (datos no oficiales) y que, pese al número, "no se ha informado a la plantilla de forma oficial de los resultados de los análisis a pesar de ser una intervención altamente sensible al ser de riesgo biológico".

Además, desde la Comisión de Salud tampoco se ha informado a los delegados de salud laboral "ante la posible exposición de riesgos biológicos". El sindicato quiere saber si ya hay resultados de los análisis y ha advertido que, en caso de ser positivos, exigirá "responsabilidades ante la negación de información sanitaria imprescindible".