Madrid pasa al ataque en la crisis del Hospital de Torrejón: "El Gobierno ha visto un nicho de oportunidad para tapar sus miserias"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido pasar al ataque en relación con la crisis generada en torno al Hospital de Torrejón. Desde el atril de la sala de prensa de la Real Casa de Correos, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno una semana después de que El País publicara los audios en que Pablo Gallart, el CEO de Ribera Salud, el grupo que opera este hospital público de gestión privada del Servicio Madrileño de Salud, llamaba a "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera. Y lo ha hecho para arremeter contra el Ejecutivo central.

Con el presidente del Gobierno cargando contra el modelo sanitario madrileño, Matute ha tachado los ataques de "absolutamente desproporcionados" y "fruto del oportunismo político" de un gabinete "acorralado por la corrupción" y que ha visto aquí "un nicho de oportunidad para tapar todas sus miserias", ha enfatizado.

Como ya hizo ayer, en el transcurso de un desayuno informativo, la consejera madrileña ha sido especialmente dura con la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, de quien ha dicho que se encuentra "atrapada en una huelga de todos sus compañeros profesionales sanitarios sin precedentes" y será recordada entre sus colegas de profesión "como una traidora" por haber hecho un estatuto médico "lesivo y regresivo" contra el que la profesión está ahora en huelga.

Matute ha insistido en la utilización política de las informaciones en torno al Hospital de Torrejón al tiempo que ha subrayado que no ha habido alteración en la asistencia, según han comprobado los técnicos de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria.

Además, ha sido particularmente beligerante contra las insinuaciones de posible reutilización de material de un solo uso, en concreto catéteres, después de que se publicara que se había dado esa instrucción. "Es una vil falsedad que intenta crear el caos y la duda entre la población y poner en duda lo que, para mí, es el mayor tesoro y lo más valioso, que son nuestros profesionales sanitarios", ha declarado.

"Les puedo asegurar que tanto nuestro gobierno como yo defenderemos el excelente trabajo de todos nuestros profesionales contra cualquier tipo de ataque absolutamente injustificado de este Gobierno, repito, asediado por la corrupción", ha añadido.

Las declaraciones llegan un día después del encuentro que Matute mantuvo ayer, en la sede de la Consejería de Sanidad, con Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto Santé, el grupo sanitario francés principal accionista de Ribera Salud. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que desde la matriz se ha negado que se dieran directrices para aumentar las listas de espera o de otro tipo.