EDUCACIÓN
Madrid aprueba 19 millones para compensar a las universidades públicas por la bajada de tasas
Las ayudas se distribuyen en función de las necesidades comunicadas por los rectores y verificadas por la Consejería de Educación.
La rebaja de precios en los Grados (–20%) y Másteres habilitantes (–30%) es el origen de la compensación económica.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles una inversión de más de 19 millones de euros destinada a las universidades públicas madrileñas para compensar la reducción de tasas correspondiente al primer semestre del curso 2025/26. Esta partida se suma a los 21,8 millones aprobados hace dos semanas para cubrir el mismo concepto del segundo semestre del curso 2024/25, de modo que la dotación total alcanza ya los 41 millones de euros.
La distribución entre las seis instituciones de enseñanza superior se ha fijado a partir de las necesidades trasladadas por sus respectivos rectores y tras la verificación de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades sobre el número de estudiantes matriculados en títulos oficiales de Grado y Máster habilitante.
Cuantías aprobadas por universidad:
- Universidad de Alcalá: 1.735.414 euros
- Universidad Autónoma de Madrid: 2.539.089 euros
- Universidad Carlos III: 2.007.473 euros
- Universidad Complutense de Madrid: 5.746.808 euros
- Universidad Politécnica de Madrid: 3.128.878 euros
- Universidad Rey Juan Carlos: 3.924.475 euros
El pago se realizará después de que cada universidad reciba la notificación de la orden de concesión. Para ello, los centros deberán acreditar que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de presentar una declaración responsable que confirme que no se encuentran incursas en ninguna de las circunstancias que impedirían recibir la subvención.
La medida busca compensar el impacto económico generado por la rebaja del 20% en los precios de los estudios de Grado y del 30% en los másteres habilitantes, aplicada en la universidad pública madrileña.
