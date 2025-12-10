Madrid experimenta por primera vez una ligera caída en el precio del alquiler tras años de subidas acumuladas

El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid acaba de registrar su primera caída tras años de sucesivas subidas, según el último Índice Inmobiliario de Fotocasa. Por primera vez en casi cuatro años, los datos de octubre reflejan un leve descenso mensual del 0,5% en la región, hasta los 21,28 euros por metro cuadrado de media. Eso sí, la renta se mantiene un 7,4% más que alta que hace un año y hasta un 47% más que en 2020.

Detrás de este ligero respiro, sostiene el portal inmobiliario, se esconde un cambio de patrón que empieza a asomar a un mercado totalmente desbocado en los últimos años. De acuerdo con Fotocasa, el mercado del alquiler empieza a moverse a "dos velocidades": por un lado, las comunidades que antes lideraban las subidas empiezan a moderarse; mientras que las mayores subidas ahora se concentran en zonas donde la demanda era menor y “todavía quedaba recorrido al alza”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

El ajuste, no obstante, está muy lejos de compensar la escalada de los últimos años. Solo en los últimos 12 meses, el alquiler ha crecido a un ritmo de 117 euros de media al mes en la región. Extendiendo el análisis a la última década, Fotocasa calcula un incremento del 122%, lo que sitúa a Madrid entre las comunidades donde más se ha disparado el mercado.

Otros indicadores apuntan en la misma dirección: una ligera corrección mensual sobre máximos históricos. El termómetro de Idealista sitúa el alquiler en la Comunidad de Madrid en 21 €/m² en otoño, con una caída cercana al 1% en un mes, pero todavía con aumentos de dos dígitos en tasa interanual.

En el conjunto de España, el alquiler encadena 44 meses consecutivos de subidas interanuales y se ha encarecido un 33% desde marzo de 2022, hasta situarse en 14 euros/m² de media en octubre de 2025, según el portal inmobiliario. Para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, eso supone pagar unos 260 euros más al mes que en 2020.