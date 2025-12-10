TIEMPO
La lluvia da un descanso a Madrid: las precipitaciones regresarán a la capital este día
Las predicciones auguran más lluvia esta semana
La lluvia que arrancó la pasada madrugada en la capital efectuará un parón estarde. A partir de las 18 horas, el cielo comenzará a despejarse paulatinamente en Madrid, hasta el punto de que mañana, jueves, no tendremos precipitaciones en la ribera del Manzanares en toda la jornada.
Las mínimas caerán a los siete grados centígrados esta próxima madrugada, con máximas de catorce grados a lo largo del jueves. Unos valores que se mantienen constantes, al contrario de otro cambio en el tiempo que se avecina en Madrid de cara al viernes.
Este viernes, más lluvia en Madrid
A partir del mediodía del viernes, los chubascos pasarán a ser una constante en Madrid. Lloverá sin parar durante toda la tarde y toda la noche. No será hasta el mediodía del sábado cuando las precipitaciones cesen en la ciudad. Las temperaturas, con mínimas de cuatro y máximas oscilando entre los once y los catorce grados, se mantendrán estables estas jornadas.
La nieve, por otro lado, no hará acto de presencia en la Comunidad de Madrid estos próximos días. Al contrario de lo que pasase a finales del mes de noviembre, los termómetros no bajarán tanto en la Sierra de Guadarrama como para atisbar nuevos copos en Navacerrada, Cotos o Cercedilla. Los amantes de este fenómeno meteorológico, eso sí, pueden disfrutar aún de una fina capa de varios centímetros que aún sobrevive a la nevada de hace un par de semanas.
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La huelga de médicos, en directo: los cuatro días de paro arrancan con una manifestación desde el Congreso al Ministerio de Sanidad
- ¡Talavera de la Reina - Real Madrid en dieciseisavos de Copa del Rey! El club sueña con una hazaña que les lleve a octavos de final
- La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
- Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
- Los médicos madrileños arrancan la huelga de cuatro días con una manifestación que irá del Congreso al Ministerio
- Panadario cumple 10 años: el obrador que enseñó a Madrid a querer las hogazas salta ahora a Legazpi