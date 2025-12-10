La lluvia da un descanso a Madrid: las precipitaciones regresarán a la capital este día

La lluvia que arrancó la pasada madrugada en la capital efectuará un parón estarde. A partir de las 18 horas, el cielo comenzará a despejarse paulatinamente en Madrid, hasta el punto de que mañana, jueves, no tendremos precipitaciones en la ribera del Manzanares en toda la jornada.

Las mínimas caerán a los siete grados centígrados esta próxima madrugada, con máximas de catorce grados a lo largo del jueves. Unos valores que se mantienen constantes, al contrario de otro cambio en el tiempo que se avecina en Madrid de cara al viernes.

Este viernes, más lluvia en Madrid

A partir del mediodía del viernes, los chubascos pasarán a ser una constante en Madrid. Lloverá sin parar durante toda la tarde y toda la noche. No será hasta el mediodía del sábado cuando las precipitaciones cesen en la ciudad. Las temperaturas, con mínimas de cuatro y máximas oscilando entre los once y los catorce grados, se mantendrán estables estas jornadas.

La nieve, por otro lado, no hará acto de presencia en la Comunidad de Madrid estos próximos días. Al contrario de lo que pasase a finales del mes de noviembre, los termómetros no bajarán tanto en la Sierra de Guadarrama como para atisbar nuevos copos en Navacerrada, Cotos o Cercedilla. Los amantes de este fenómeno meteorológico, eso sí, pueden disfrutar aún de una fina capa de varios centímetros que aún sobrevive a la nevada de hace un par de semanas.