La influencia de la Ilíada en la literatura contemporánea: los motivos homéricos, protagonistas en la nueva novela del madrileño Alfonso Goizueta

El poeta Homero escribió la Ilíada en el siglo VIII a.C., hace más de 2.500 años. Toda una eternidad, que a priori podríamos pensar que interpone un abismo enorme entre la obra cumbre de la Edad Antigua y las novelas contemporáneas que hoy llenan los escaparates de las librerías. Sin embargo, la ira de Aquiles, el héroe épico, el honor, la venganza y las pasiones humanas siguen presentes en páginas escritas por autores nacidos decenas de siglos después.

Lejos de transformarse en un fósil literario cuya influencia va disolviéndose con el tiempo, puede aseverarse con total rotundidad que Homero sigue vivo en las mesas de trabajo de muchos literatos de nuestros días. La sombra de la épica griega, encarnada en la Ilíada en su máxima expresión, sigue sosteniendo el trasfondo de numerosas novelas, de forma más o menos explícita. Es un cimiento: por muy bajo tierra que se encuentre y por poco visible que a veces resulte, no se mueve, y sustenta el universo literario que se aloja sobre él.

El héroe imperfecto, un tema en auge

El relato coral, las tensiones entre héroes, conflictos imposibles de detener... La estructura de la novela contemporánea está llena de motivos homéricos. En géneros como la ficción histórica o la novela fantástica es donde estos paralelismos son más que evidentes. Autores como Madeline Miller, Pat Baker o Santiago Posteguillo han admitido nutrirse de la tradición homérica en sus obras, demostrando que el público sigue abrazando la épica como una forma de entender el conflicto y la acción.

Aquiles perdió la vida por un punto débil: su talón. El mejor guerrero de los aqueos, encontrando la muerte por una simple fecha en el talón. Esta imperfección del héroe mítico es uno de los temas que más recorrido tienen en la actualidad. Pero no solo la debilidad física, también la emocional: Aquiles representa al hombre joven carcomido por la frustración, la ira, la perdida y la contradicción. Un modelo de ser humano que sigue patente en las calles hoy día, allá donde miremos, y que encaja con la sensibilidad literaria actual. Las fisuras, la duda, la caída y la herida que representa Aquiles sigue siendo un reclamo.

Los misterios de Troya, protagonistas de la nueva novela de Goizueta

El finalista del Planeta Alfonso Goizueta es el último escritor que trata de escarbar en los restos de Troya en su última novela. En El sueño de Troya, el madrileño hace girar su historia en torno al descubrimiento de la mítica ciudad por Heinrich Schliemann y su brillante mujer, Sofía. Todos los motivos homéricos de la guerra entre troyanos y aqueos, al igual que las ruinas de la ciudad, salen a la luz en una novela llena de venganza y pasión. El hallazgo de uno de los grandes misterios de la historia de la arqueología se convertirá en una peligrosa navaja de doble filo.