Finaliza la remodelación de la plaza de Santa Ana con los nuevos árboles ya plantados y el parking recién inaugurado

Pese al ruido que generó, la rehabilitación integral del aparcamiento subterráneo de Santa Ana ha concluido sin demasiadas estridencias. La reinauguración del parking el pasado viernes 5 de diciembre ha marcado el fin de la larga intervención. Repavimentada y con los nuevos árboles plantados en los alcorques, la superficie de la plaza ha recuperado su aspecto anterior a la intervención, aunque los nuevos ejemplares todavía están lejos del tamaño y esplendor de sus predecesores.

Originalmente, la intervención contemplaba el apeo de un total de 47 árboles, cipreses, castaños de Indias, olmos y prunos, entre ellos, de los que 28 serían talados y otros 19 trasplantados a viveros municipales. Tras las intensas protestas de los vecinos y la izquierda madrileña, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguró que "solo se talarán cinco árboles", frente a la "previsión inicial de afectación a 29 árboles", mientras que el resto van a ser trasplantados a viveros, parques y zonas verdes de la capital.

Asimismo, el delegado prometió que, una vez terminada la intervención, la plaza contaría con más árboles, pasando de los 54 iniciales a los 60 actuales. Entre ellos se encuentran los seis cipreses de gran tamaño que han permanecido en la plaza en todo momento y los nuevos ejemplares plantados para sustituir a los 27 trasplantados, cuya colocación ha tenido lugar durante el pasado mes de noviembre para aprovechar la "temperatura adecuada" para su supervivencia.

Más allá del arbolado, la superficie de la plaza ha sido repavimentada y se han reordenado algunos de los elementos de mobiliario urbano que fueron levantados para poder acometer los trabajos; mientras que la estatua de Federico García Lorca ha sido restituida a su ubicación tradicional. Por debajo del suelo, se ha llevado a cabo una rehabilitación integral que incluye el refuerzo estructural de la losa y la reparación de filtraciones de agua, la completa impermeabilización de la cubierta bajo la plaza y la renovación de todas las instalaciones interiores: ventilación, detección y protección contra incendios, iluminación, sistemas eléctricos y de control.

También se han reorganizado las circulaciones internas, mejorado las salidas de emergencia y la accesibilidad con nuevos recorridos peatonales y ascensores, y se ha adaptado el espacio a los nuevos usos previstos, dejándolo en condiciones de seguridad y explotación similares a las de un aparcamiento de nueva construcción y subsanando los fallos detectados por el Ayuntamiento en la inspección técnica de 2020.

El reformado parking cuenta con 279 plazas distribuidas en tres plantas, de las cuales 149 están equipadas con recarga eléctrica. Dispone de 169 plazas de rotación, seis reservadas para vehículos de personas con movilidad reducida y cuatro destinadas a motos. Por su parte, los residentes dispondrán de 110 plazas, todas ellas electrificadas y tres específicamente reservadas para personas con movilidad reducida, cuyo abono mensual tiene un coste de 70 euros.

En paralelo se ha reconfigurado el sótano -1, convertido ahora en un hub de movilidad con espacios orientados a la movilidad sostenible en la línea del de Plaza de España, que integra diferentes opciones mediante plazas destinadas al uso compartido del vehículo y a la micrologística. La inversión total de la actuación ha sido de 6 millones de euros, costeados por la empresa concesionaria del parking, el Grupo Ortiz, a cambio de su explotación por otros 25 años (más posible prórroga).