Farmacia a domicilio para mayores y personas discapacitadas en los pueblos con menos de 2.500 habitantes

Hasta un total de 75 municipios en la Comunidad de Madrid, la mayoría en la Sierra Norte, tienen menos de 2.500 habitantes. A menudo sus vecinos ven dificultado su acceso a ciertos servicios, algunos tan básicos como la atención farmacéutica. Por ello, para tratar de salvar algunas de estas limitaciones, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local va a firmar un convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid que, entre otras cuestiones, facilitará la dispensación de medicamentos a domicilio, especialmente a personas mayores o con problemas de movilidad.

El Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este miércoles la firma del documento, dotado con 346.593 euros y que tendrá una vigencia en principio de un año. El acuerdo busca acercar la prestación de servicios farmacéuticos en estos municipios de menor tamaño, y para lograrlo articula varias actuaciones.

Entre las medidas que se contemplan está la de subvencionar la adquisición por parte de los 53 farmacéuticos que atienden a estos 75 municipios de tensiómetros homologados para la comprobación de la presión arterial. Es algo que se enmarca en una iniciativa más amplia para mejorar la adherencia terapéutica y por la que se pretende dar soporte económico también a la medición de la presión arterial en el marco de la prestación del servicio del sistema personalizado de dosificación (SPD).

En el ámbito del convenio se persigue también extender la creación de una red de pueblos cardioprotegidos. Por ello, se establecen ayudas económicas también para la compra de desfibriladores en municipios en los que se necesite, bien porque no exista ninguno o porque haya alguna otra causa justificada para su adquisición.

Además, para pacientes que, por circunstancias sociosanitarias, dificultades físicas o cognitivas u otras condiciones, no resulta posible ir a la oficina de farmacia, se arbitrará la entrega en el domicilio por parte de los boticarios que se adhieran voluntariamente. El acuerdo incluye la entrega de medicamentos sujetos a prescripción pero también de los que no precisen receta así como otros productos sanitarios.

El convenio que ahora se firma se suma a la línea de ayudas de 700.000 euros aprobada el pasado abril para la apertura o mantenimiento de las 27 farmacias de municipios de menos de 1.000 habitantes. Entonces se habilitaron subvenciones de hasta 10.000 euros para el establecimiento en estas localidades de nuevas oficinas, siempre que abrieran un mínimo de cinco días a la semana, o de hasta 5.000 euros para continuar con las ya existentes.

Ambas resoluciones forman parte del programa Pueblos con Vida, un conjunto de 13 medidas puestas en marcha por el Gobierno autonómico para tratar de revitalizar las poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad, un total de 142 de los 179 municipios de la región.