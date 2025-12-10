TRIBUNALES
Dos exaltos cargos sanitarios de Ayuso vuelven a plantar a la justicia y el juez pide correos y WhatsApp que advertían de discriminación
Carlos Mur y Pablo Busca tampoco comparecen tras ser citados por una murte en una residencia de Torrelodones (Madrid)
Al igual que ocurrió este martes en un juzgado de Instrucción de Madrid, ni el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, que firmó las normas de actuación denominadas 'protocolos de la vergüenza; ni el exresponsable del SUMMA 112 Pablo Busca han acudido este miércoles a declarar ante el juez de Collado Villalba Pedro Valentín Cervillo, que les había citado en relación con las querellas presentadas por familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia.
En el caso del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, las acusaciones que ejercen Marea de Residencias y la asociación 7291: Verdad y Justicia, personadas en nombre de familias, anunciaron que solicitarán la busca y captura de los exaltos cargos sanitarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ante la imposibilidad de localizarles por parte de la justicia tras decidir su citación. Hoy se repetía una convocatoria similar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado Villalba, por una muerte en una residencia de Sanitas en Torrelodones.
Al igual que en el caso del juzgado de la capital, el que sí ha comparecido ante la jueza ha sido el sucesor de Mur en el cargo, Javier Martínez Peromingo, que ha vuelto a descargar en su antecesor la responsabilidad de la inclusión de pautas discriminatorias en las normas de actuación en las residencias de ancianos, según las mismas fuentes. Como novedad, y tras confirmar que, de manera personal había transmitido que no estaba de acuerdo con criterios los protocolos, ha puntualizado que lo hizo mediante correos electrónicos y WhatsApp, por lo que el juez le ha pedido que aporte estas comunicaciones.
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La huelga de médicos, en directo: los cuatro días de paro arrancan con una manifestación desde el Congreso al Ministerio de Sanidad
- ¡Talavera de la Reina - Real Madrid en dieciseisavos de Copa del Rey! El club sueña con una hazaña que les lleve a octavos de final
- La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
- Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
- Los médicos madrileños arrancan la huelga de cuatro días con una manifestación que irá del Congreso al Ministerio
- Panadario cumple 10 años: el obrador que enseñó a Madrid a querer las hogazas salta ahora a Legazpi