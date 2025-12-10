La estación de Chamartín recupera este miércoles su entrada principal y abre el acceso a nuevos 2.100m2 de vestíbulo

La estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor ha recuperado este miércoles su acceso principal desde la plaza. De esta forma, la entrada vuelve a su ubicación inicial, ahora protegida por una gran bóveda acristalada que resguarda a los viajeros de las inclemencias del tiempo. Asimismo, Adif Alta Velocidad ha abierto al público 2.112 m² adicionales del nuevo vestíbulo principal de la estación, con lo que el vestíbulo principal de la zona de Alta Velocidad alcanza ya los 6.712 m², frente a los 4.600 m² anteriores.

En la plaza de acceso se ha habilitado un nuevo espacio de espera de 1.325 m², cubierto por siete pares de arcos y una estructura de vidrio laminado y templado. Este ámbito forma parte de la nueva fachada de la estación, con un frente ya operativo de 14,5 metros de los 33,6 metros que tendrá finalmente la entrada principal. En el interior, el vestíbulo se divide en 1.501 m² previos al control de seguridad y 5.211 m² tras el paso por las radioscopias, donde se concentran servicios como dos espacios de restauración, aseos públicos, 400 asientos, máquinas autoventa, cargadores para dispositivos electrónicos y un sistema de información al viajero con 36 pantallas Led y 12 paneles de mensajes variables.

La ampliación de Chamartín se orienta a incrementar la capacidad de los servicios de alta velocidad y a mejorar la funcionalidad y comodidad de la estación, con espacios más amplios, luminosos y accesibles. En este contexto, el local de Acerca, el servicio de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida, se ha trasladado ya a su ubicación definitiva en el interior del vestíbulo principal. Al mismo tiempo, en la plaza continúan las demoliciones de antiguos locales comerciales y de restauración para reorganizar los viales urbanos y mejorar los flujos de tráfico rodado y peatonal, separando los movimientos urbanos de los propios de la estación.

44,4 millones de pasajeros en 2024

Adif AV mantiene el objetivo de culminar el próximo año la renovación completa de Chamartín, con una inversión de 557 millones de euros que permitirá duplicar la capacidad para trenes de alta velocidad y los espacios destinados a los viajeros, reforzando además su papel como nodo estratégico de Cercanías. La actuación se ejecuta por fases para mantener la estación operativa pese al aumento de la demanda: Chamartín gestionó 44,4 millones de pasajeros en 2024, frente a los 36,2 millones de 2023 y los 29,9 millones de 2022. Las obras cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos NextGenerationEU, y se enmarcan en los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a infraestructuras, transporte sostenible, crecimiento económico y eficiencia energética.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha celebrado a través de su cuenta de X la nueva fase de obras en la estación madrileña: "La estación está quedando increíble y habrá un antes y un después de esta intervención".