PARO SANITARIO

La huelga de médicos, en directo: nueva jornada de paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad

La oposición al Estatuto Marco propuesto por el Gobierno y la reclamación de un texto propio que reconozca sus "particularidades", principales reivindicaciones

Manifestación convocada por el sindicato madrileño de médicos Amyts, para protestar por la reforma del estatuto marco de Sanidad.

Manifestación convocada por el sindicato madrileño de médicos Amyts, para protestar por la reforma del estatuto marco de Sanidad. / EFE/ Javier Lizón

Nieves Salinas

Javier Niño González

Madrid

Médicos y facultativos de toda España están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días consecutivos de huelga, en la que supone la tercera rebelión de doctores desde junio. El paro, convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), protesta contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reclama un texto propio para la profesión médica que reconozca sus "particularidades" y mejore sus condiciones laborales en todo el Sistema Nacional de Salud.

Siga en directo todo lo que ocurra durante la huelga de médicos en Madrid.

