La Comunidad de Madrid llama a la tranquilidad tras hallar 450 cigüeñas muertas en Getafe

La Comunidad de Madrid ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” después de que se localizaran más de 450 cigüeñas muertas en Getafe, un episodio que está siendo analizado como un posible nuevo foco de gripe aviar.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, destacó la “rápida y rigurosa actuación” de la Consejería de Medio Ambiente, que procedió a la retirada segura de los cadáveres para evitar riesgos sanitarios.

Las aves fueron encontradas entre el jueves y el sábado en un tramo del río Manzanares, a la altura de Perales del Río y La Marañosa. Fue la Policía Local de Getafe la que dio la alerta al detectar un número inusualmente elevado de cigüeñas flotando en el agua.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen de la mortalidad, mientras insisten en que, por el momento, no existe riesgo para la población.