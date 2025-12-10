La Comunidad da el primer paso para construir la Autopista Madrileña del Suroeste, que beneficiará a más de 100.000 vecinos

La Comunidad de Madrid ha dado hoy el primer paso para la construcción de la futura Autopista Madrileña del Suroeste, una infraestructura de más de 41 kilómetros destinada a mejorar la movilidad de más de 100.000 vecinos de esta zona de la región. La nueva vía conectará la M-503 con la M-407 y reforzará la red autonómica de carreteras, que suma más de 2.500 kilómetros.

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles los primeros contratos asociados al proyecto, por un importe total de 4,2 millones de euros. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras licitará la redacción del estudio de viabilidad técnica, el análisis de impacto ambiental, el estudio económico-financiero y el anteproyecto de construcción y explotación. Estos trabajos tendrán un plazo de ejecución de 15 meses.

La actuación permitirá avanzar a lo largo del próximo año en la creación de un nuevo corredor que dará servicio directo a nueve municipios: Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Sevilla la Nueva, Navalcarnero, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle y Griñón. La futura vía mejorará su conexión con ejes estratégicos como la A-6 y la A-4, a través de arterias de alta demanda como la M-503, M-501, A-5 y M-407.

Incluida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, la infraestructura busca reducir tiempos de desplazamiento, aumentar la seguridad viaria y favorecer la cohesión y el desarrollo económico del suroeste madrileño. La previsión de la Administración regional estima una intensidad media diaria de entre 10.000 y 17.000 vehículos, según el tramo.

La futura Autopista Madrileña del Suroeste se enmarca en las actuaciones recogidas en el plan de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red de carreteras, al que se destinan 234,5 millones de euros el próximo año. Precisamente a través de estos contratos se podrá definir la configuración de esta nueva infraestructura y determinar la inversión estimada para su desarrollo.