Cuenta atrás para el Belén Viviente más esperado de la Navidad: solo se celebra durante un día en este municipio a 30 minutos de Madrid

Comienza la cuenta atrás para uno de los eventos más esperados por los madrileños. Dentro de una semana, el Belén Viviente de un municipio de la capital acaparará toda la atención y miradas de los ciudadanos, pues solo habrá un día en el que la gente podrá acercarse a disfrutar de esta actividad.

Se celebrará el próximo 20 de diciembre a partir de las 19:00 horas y el año pasado atrajo a más de 2.000 visitantes que recorrieron sus calles transformadas en la Palestina del siglo I. El evento tiene lugar en Valdepiélagos, un pequeño municipio al noreste de la capital a apenas 30 minutos en coche desde Madrid.

Este año, Valdepiélagos vuelve a abrir sus puertas para la XIV edición del Belén Biviente, una recreación gratuita que convierte el casco histórico en un pasaje bíblico vivo, con escenas, oficios antiguos y costumbres manchegas que transportan al visitante a otra época.

¿Qué hace especial al Belén Viviente de Valdepiélagos?

A partir de las 19:00, las calles de Valdepiélagos se llenarán de más de un centenar de vecinos vestidos de pastores, artesanos, romanos y figuras del Nacimiento, representando escenas como el Anuncio a los Pastores, la Anunciación, el Mercado, la Posada o el propio Portal de Belén.

El recorrido, señalizado y guiado, serpentea por el núcleo urbano durante unas dos horas, mostrando no solo el relato evangélico, sino también oficios tradicionales como el panadero, el herrero o la tejedora, con fuego vivo, herramientas antiguas y ambientación a la luz de antorchas y velas que crean una atmósfera mágica bajo el cielo nocturno invernal.

Lo que hace único a este belén es su carácter efímero y comunitario. Se celebra durante un solo día y las funciones no se repiten, hecho que genera la suficiente expectación para que nadie quiera perderse el evento.

Un Belén Viviente adaptado a personas con discapacidad

Además, Valdepiélagos ha dado un paso de gigante en inclusión con esta actividad. Y es que este es el primer Belén Viviente de la capital adaptado a personas con discapacidad cognitiva, gracias a la señalización de escenas con pictogramas de ARASAAC, un sistema visual que facilita la comprensión a niños y adultos con necesidades especiales.

Así que, si no quieres perderte la cita, acude a Valdepiélagos la tarde del 20 de diciembre. Recuerda llegar con antelación para aparcar y coger sitio para ver el belén, pues la actividad tiene fama de colapsar las calles por su creciente interés año tras año.