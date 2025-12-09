La tuneladora Mayrit se prepara para entrar en acción con casi 6 kilómetros por excavar

Con cerca de 100 metros de largo y más de 1.500 toneladas de peso, transportar la gigantesca máquina desde la fábrica de Alemania donde ha sido construida hasta la capital no ha sido una tarea nada sencilla. Han hecho falta un largo y complejo periplo de unos 2.000 kilómetros por tierra y mar, pero Mayrit, la tuneladora más grande del mundo, ya está siendo ensamblada de nuevo en Madrid.

El montaje, como ha podido comprobar este miércoles la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayusom, se está realizando a 27 metros de profundidad, a la misma cota a la que quedarán las futuras vías de la prolongación de la línea. Si todo sigue avanzando según lo previsto, estará lista para empezar a operar en marzo del año que viene, cuando permitirá pasar del lento avance actual, de alrededor de 15 metros mensuales, a un muy superior ritmo de 15 metros diarios.

La clave de este rendimiento estará en la gigantesca rueda de corte, diseñada específicamente para las condiciones geotécnicas del subsuelo de la zona, compuesto por peñuelas, toscos y arcillas negras. Este disco frontal, detallan desde el Ejecutivo regional, está compuesto por 54 rippers o discos de corte, 172 picas que erosionan el terreno y 24 rastreles encargados de retirar el material, que después viajará al exterior mediante una cinta transportadora.

Una vez que Mayrit entre en funcionamiento, lo hará en régimen continuo, 24 horas al día, siete días a la semana, con equipos organizados en turnos para maximizar el rendimiento. El objetivo es excavar en el menor tiempo posible los casi seis kilómetros (5.593 metros, concretamente) que separan Comillas de Conde de Casal. Para completar la galería subterránea, la Comunidad calcula que serán necesarias 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón.

Mientras tanto, será necesario ir concluyendo los trabajos de las futuras estaciones, pues el sistema de excavación con la tuneladora obliga a que esta pase por las paradas "en vacío", con ellas ya construidas. Según ha detallado Ayuso durante la visita, hasta la fecha ya se ha ejecutado el 43% de las obras de las cinco estaciones de esta primera fase: las dos nuevas - Comillas y Madrid Río- y tres de intercambio - Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal-.

Este tramo es solo una pieza de un proyecto mucho más ambicioso: la conversión de la Línea 11 en un gran eje de 33 kilómetros y 20 estaciones, desde Cuatro Vientos hasta Valdebebas, llamada a ser la “columna vertebral” del Metro madrileño, que "reducirá la afluencia de viajeros de la L6 y ayudará a mejorar el tráfico entre el sur y el norte de la capital”, en palabras de la presidenta autonómica.