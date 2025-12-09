Los tres coreógrafos más cotizados del planeta se reúnen en La Zarzuela: atento a los cuerpos, dicen más de lo que muestran

Desafiar los límites del pensamiento. Con este objetivo se ha propuesto Muriel Romero inaugurar la temporada de danza en el Teatro de la Zarzuela. Lo hará con NumEros, un programa que reúne el trabajo de tres coreógrafos de primer orden: Georges Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani han desarrollado un pensamiento formal y numérico, pero en el que la coreografía se construye como un campo de tensiones entre lo racional y lo corporal. "Los tres han trabajado siempre desde un lenguaje académico que ha ido evolucionando a lo largo de su trayectoria. Estas piezas están relacionadas con el proceso creativo de cada uno", ha explicado la directora de la Compañía Nacional de Danza (CDN) en su presentación. El estreno tendrá lugar el 11 de diciembre.

Durante cada pase se materializarán sobre las tablas Serenade, Echoes From A Restless Soul y Playlist (Track 1, 2). Un proyecto que han ejecutado Japoco Godani, director hasta 2023 de la Dresden Frankfurt Dance Company; Coleen Neary, una de las más relevantes stagers de la obra de Balanchine en el mundo; y José Carlos Blanco, antiguó bailarín de la CDN. En cada una de ellas, el cuerpo no es un mero ejecutor de formas, sino un agente activo en la transmisión de pensamientos.

Un instante de 'Seranade', de George Balanchine. / ALBA MURIEL

"Es una obra maestra. Fue el primer ballet que Balanchine estrenó en América. No tiene narrativa, es abstracto. Aquí lo importante es el movimiento. Un trabajo que llevó a otra dimensión y que le hizo evolucionar enormemente. Algo que le caracterizaba era usar para la creación todo los elementos presentes", ha apuntado Neary. Acompañado por la música de Serenata para cuerdas en do mayor de Tchaikovsky, Serenade constituye un ejemplo del personalísimo estilo del creador ruso-norteamericano. La música correrá a cargo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, bajo la batuta de Manuel Coves.

Alejandro Polo, Laura López-Hierro Y Roberto Lua, en 'Echos From A Restless Soul'. / ALBA MURIEL

Por su parte, Echoes From A Restless Soul está ambientada en Le Gibet y Ondine, ambas parte del tríptico Gaspard de la Nuit, una composición para piano solo escrita por Maurice Ravel en 1908. En ella, el autor da vida a los poemas de Aloysius Bertrand empleando una innovadora técnica pianística dentro de una forma clásica. "Queríamos que fuera una pieza interesante. Y, para ello, buscamos un idioma técnico y clásico que reflejara el potencial de la compañía, desarrollando un movimiento que fuera más allá del trabajo en puntas", ha sostenido Godani. El pianista Gustavo Díaz-Jerez se encargará del arreglo musical.

12 hombres en escena

Cierre el programa la fusión de danza clásica y contemporánea de Playlist (Track 1, 2), con música de Peven Everett y Lion Babe. Un proyecto exuberante en el que 12 bailarines ofrecen secuencias ambientadas con ritmo pegadizos. "Es un proyecto complejo de enseñar, aprender y enseñar. No sólo por la cantidad de hombres bailando a la vez, sino por la velocidad que lleva. No dejará indiferente al público por el reto que supone para el elenco. Es el bombocito perfecto para acabar", ha puntualizado Blanco sobre una pieza que subraya la alegría disponible en la humanidad a cada paso que da.

Yanier Gómez Noda y Erez Ilan, durante la preparación de 'Playlist (Track 1, 2)'. / ALBA MURIEL

El título del programa es una combinación de los términos Numen y Eros, aparentemente opuestos, pero centrales para la danza: Numen como inspiración y espiritualidad que trasciende al artista y Eros como impulso y fuerza vital que se manifiesta a través del cuerpo. Tras pasar por La Zarzuela, NumEros se desplazará en 2026 hasta el Teatro Calderón de Valladolid y Les Arts Reina Sofía de Valencia, entre otros escenarios.