El tenor José Manuel Zapata presenta 'Gigantes', un disco en el que reinterpreta canciones de Rosalía, Shakira, Sabina o Serrat

El tenor y divulgador musical José Manuel Zapata publicará Gigantes, un nuevo trabajo discográfico en el que revisita, en clave sinfónica, algunas de las canciones en castellano más populares de las últimas décadas. El álbum se presentará en directo el próximo 16 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid.

El repertorio incluye trece temas tan reconocibles como G3N15, de Rosalía; Hay amores, de Shakira; Y nos dieron las diez, de Joaquín Sabina; Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat, o Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Canciones firmadas por autores y artistas que han marcado varias generaciones y que comparten vocación universal, con gran acogida tanto en el público latino como en el norteamericano y el europeo.

"Más allá de versiones"

En Gigantes, Zapata aborda estas piezas desde una nueva perspectiva, apoyado en el “mayor instrumento del mundo”: la orquesta sinfónica. Los arreglos buscan realzar las melodías originales y sus letras, ya integradas en la memoria colectiva, y van más allá del mero acompañamiento, proponiendo nuevas sonoridades, dinámicas e influencias clásicas.

“Este NO es un disco de versiones. Va mucho más allá”, subraya el artista. “Son canciones con las que varias generaciones han podido sentir toda la paleta de emociones que la música es capaz de transmitir, unidas por el talento de sus compositores, lo excepcional de sus intérpretes y, sobre todo, por una lengua que une a 300 millones de personas y que es nuestro mejor embajador en el mundo: el castellano”.

El concierto de presentación promete trasladar ese espíritu al escenario, con una propuesta concebida “a fuego lento” que, frente a la inmediatez dominante, invita al público a disfrutar sin prisas, atención a cada matiz musical y a cada momento artístico. Sobre las tablas, Zapata Tenor estará acompañado por la Orquesta CLM Sinfónica, dirigida por Francisco Velasco, y por la cantaora Miriam Cantero.