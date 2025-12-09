Rosalía pone en marcha la preventa de 'Lux Tour' este martes: así puedes conseguir tu entrada

El álbum Lux, de Rosalía, rompió récords el pasado 11 de noviembre, día de su estreno. Con más de 42 millones de reproducciones en su primera jornada en plataformas, en cuestión de horas se convirtió en el álbum femenino con mejor debut de la historia de Spotify, donde llegó a las 184 millones de reproducciones globales al término de su primera semana. Doce de sus canciones se colocaron, casi de inmediato, dentro del Top 50 mundial de la aplicación, en un éxito masivo prácticamente sin precedentes.

Tras poner patas arriba la Gran Vía de Madrid el día del estreno y de una histórica entrevista en La Revuelta, Rosalía vuelve a ser noticia esta semana -- si se pudiera decir que ha dejado de serlo -- por la venta de entradas para el Lux Tour, que en su circuito europeo hará parada en Madrid (Movistar Arena) y Barcelona (Palau Sant Jordi). París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín o Londres son otras ciudades donde la cantante catalana presentará la puesta en escena de su último trabajo.

La preventa arranca este martes

Desde las 10 de la mañana, la preventa para los esperados conciertos de Rosalía está en marcha. Si eres cliente de Santander Music o tienes acceso a Artist Presale, desde hace unos minutos ha comenzado la preventa escalonada de entradas. Solo se pueden comprar un máximo de dos por usuario, en unos precios que oscilan entre los 51 y los 299 euros. Los paquetes VIP no están incluidos en esta fase.

En España, Madrid y Barcelona suman 8 conciertos en total. Las primeras entradas se pondrán a la venta a las 10:00 para los shows del 30 de marzo y del 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid, así como para los del 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una hora después, a partir de las 11:00, se podrán comprar los tickets para los conciertos del 3 y 4 de abril en Madrid y los del 17 y 18 de abril en Barcelona.

La venta general comenzará el jueves, y se realizará a través de Ticketmaster, Live Nation o El Corte Inglés.