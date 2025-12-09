Ribera Salud niega ante la Consejería de Sanidad cualquier irregularidad en Torrejón y lamenta que "la crispación política perjudique un modelo como el de Madrid"

El consejero delegado de Vivalto Santé, el conglomerado sanitario francés que controla Ribera Salud, Emmnauel de Geuser, ha negado hoy que desde la empresa se haya dado cualquier instrucción a los profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón de Ardoz, centro de gestión indirecta de la red hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Así lo traslada la Consejería de Sanidad madrileña en un comunicado remitido después de la reunión que el directivo ha mantenido con la consejera, Fátima Matute, para abordar la crisis surgida a raíz de la publicación de unos audios en que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, llamaba en una conversación con gestores del hospital madrileño a "desandar el camino" de la reducción de las listas de espera.

De Geuser, según el comunicado del Ejecutivo regional, lamenta las filtraciones de las palabras pronunciadas por Gallart en una reunión privada del pasado mes de septiembre y que han sido publicadas en varios medios de comunicación "en un ámbito descontextualizado". Asimismo, ha deslizado que el enfrentamiento político está detrás de la crisis en torno al Hospital de Torrejón. En concreto, según las fuentes regionales, el consejero delegado del grupo francés ha lamentado que "el clima de crispación política que vive España en estos momentos se traslade al terreno sanitario, sea moneda de cambio y perjudique notablemente un modelo como el de la Comunidad de Madrid". De acuerdo con esas mismas fuentes, De Geuser ha trasladado que ese sistema es ejemplo de "éxito, calidad y liderazgo asistencial a nivel internacional" y Ribera quiere exportarlo al resto de Europa.

En ese mismo encuentro, celebrado esta tarde en la sede de la Consejería, el directivo ha negado "categóricamente" cualquier tipo de instrucción dada desde el Grupo Ribera a los profesionales de dicho centro. Ni se ha cambiado el proceso de triaje, ni se ha reutilizado material sanitario de un solo uso ni se ha manipulado el criterio de asistencia, afirman desde Sanidad que ha mantenido.

Tras la publicación de los audios el pasado miércoles Ribera Salud anunció que Gallart se había apartado de la gestión del Hospital de Torrejón, aunque continúa como CEO del grupo, y que se iba a poner en marcha una auditoría "en profundidad" en el centro hospitalario. Antes de acudir a la reunión con Matute, De Geuser ha estado esta mañana con los profesionales del hospital, que han defendido su integridad y libertad en el ejercicio de su labor. "Los resultados de la Auditoría Interna efectuada por Ribera avalan la buena gestión asistencial del hospital", se lee en el comunicado de la Consejería de Sanidad.

De Geuser ha asegurado ante Matute, igualmente, que "ante las gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación", contempla emprender acciones legales.

Esta mañana, la consejera de Sanidad madrileña avanzaba que serían contundentes en actuar contra Ribera Salud si hallaban irregularidades, pero que hasta el momento no habían detectado. "No nos va a temblar una pestaña en ser contundentes, si detectamos cualquier cosa, vamos a ir de forma contundente, pero desde luego de forma ecuánime y coherente. Todo está contemplado, no solo en este hospital, sino en todos", respondía en un desayuno informativo preguntada si la Comunidad contempla revertir la concesión del Hospital de Torrejón.

No obstante, recordaba que las listas de espera en Torrejón están "por debajo de la media de los hospitales de igual categoría de la Comunidad de Madrid", y se reafirmaba en que la inspección llevada a cabo in situ por la Consejería en relación con la reutilización de material de un solo uso confirmaba que "todo cumplía escrupulosamente la regla". Asimismo, enmarcaba la polémica "en un trending topic para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros, los sobones, las catedráticas sin estudios", en relación con los escándalos que se investigan en torno al Partido Socialista.