El Real Madrid visitará Talavera, mientras que el Atlético viajará a Palma: estos son los rivales de los equipos madrileños

Tras una primera y segunda ronda cargada de emociones, regresa la Copa del Rey. CF Talavera de la Reina - Real Madrid y Atlético Baleares - Atlético de Madrid serán los duelos estrella de los equipos madrileños en esta tercera ronda de la Copa del Rey 2025/26, que se disputarán entre los días 16, 17 y 18 de diciembre. Los otros grandes duelos en clave regional son los que enfrentarán al Burgos - Getafe y Granada - Rayo Vallecano. Así lo ha determinado el sorteo celebrado este martes en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Esta tercera eliminatoria del torneo del KO no contará con el VAR por problemas logísticos, ya que los equipos de las categorías más modestas del fútbol español no disponen del presupuesto necesario para acoger una instalación de VAR. Por ese motivo, la RFEF y el CTA optaron por suprimir la tecnología en las primeras rondas, donde se congregan la mayor cantidad de equipos modestos. Hasta la ronda de octavos de final no se dispondrá del sistema de videoarbitraje.

Los partidos, como es tradición en las rondas a partido único, se jugarán en el estadio del equipo de inferior categoría, salvo en el caso de los enfrentamientos entre clubes la misma categoría, donde será local el que resulte primero en el sorteo. En esta fase participan un total de 32 equipos, donde ya se reincorporan los cuatro conjuntos que participarán en la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club.