Más de 1.700 efectivos en el dispositivo de seguridad para el Real Madrid-Manchester City

Tras el tropezón liguero ante el Celta de Vigo, el Real Madrid vuelve a jugar en casa. Con la mayoría de ojos puestos en el banquillo blanco, donde Xabi Alonso se juega su continuidad, las autoridades también miran hacia el exterior para velar por la seguridad. Ante el partido de la quinta jornada de la fase liga de la Champions frente al Manchester City, que se disputa este miércoles a las 21:00 horas, la Delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un dispositivo de más de 1.700 efectivos.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas del Estadio Bernabéu para prevenir incidentes, estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como de la Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos y vigilantes del propio club madrileño.

En el servicio de Metro también se ha previsto un refuerzo de la presencia de vigilantes, según ha subrayado la propia Delegación del Gobierno en su comunicado. Las previsiones apuntan a la presencia de más de 2.600 aficionados ingleses con entrada para un estadio que presentará un aforo estimado de 77.000 espectadores.

Como es habitual en estos casos, las autoridades han hecho un llamamiento a los asistentes para que faciliten y agilicen el trabajo de los agentes de seguridad accediendo a la zona con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos en las inmediaciones del Estadio Bernabéu.