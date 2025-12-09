Este museo de Madrid conserva la bandera nacional más antigua de España

El navío Príncipe de Asturias no pasó a la historia por grandes gestas militares. La rocambolesca situación política de España a inicios del siglo XIX, eso sí, provocó que, con apenas unos años de margen, pasase de luchar codo con codo junto a Napoleón Bonaparte en Trafalgar, a combatir contra los franceses en la Guerra de la Independencia. A pesar de este curioso detalle, ningún español de a pie conoce el nombre de esta embarcación.

Sin embargo, el Príncipe de Asturias enarbolaba en sus expediciones una bandera de 3,90m x 6,10m que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un auténtico tesoro de la Armada. Si bien a día de hoy se encuentra descolorida y algo raída, lo cierto es que está considerada como la bandera nacional más antigua que se conserva. Además, está al alcance de cualquiera, ya que se custodia en este museo del centro de Madrid.

"La bandera que vino de la mar"

En conmemoración del 240º aniversario de su adopción como enseña de la marina, la Armada ha inaugurado una exposición en el Museo Naval. La elección de estos colores se debió a la visibilidad que otorgaban en la lejanía del mar y en el fragor de la batalla. La combinación de colorido triunfó tanto que su uso pronto se extendió a castillos o puertos españoles, haciendo de la rojigualda una marca territorial de España. Sería a partir de la Constitución de 1812 cuando la bandera sería oficialmente vista como un símbolo nacional.

El rojo y el amarillo son colores muy asociados a la tradición hispánica, incluso antes de ser incorporados a esta bandera. El rojo era un habitual en pendones militares, cruces de hermandades o aspas de Borgoña; mientras que el amarillo formaba parte de la Guardia Real y de la arboladura y costados de los buques, diferenciados así de los franceses.

La exposición, compuesta por 57 piezas originales, puede visitarse hasta el 5 de abril de 2026 en la sala de exposiciones temporales del Museo Naval (Paseo del Prado, 3, 28014 Madrid), en el horario habitual del museo, de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.