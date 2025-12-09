Los médicos madrileños arrancan la huelga de cuatro días con una manifestación que irá del Congreso al Ministerio

Médicos y facultativos de toda España están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días consecutivos de huelga, en la que supone la tercera rebelión de batas blancas desde junio. El paro, convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), protesta contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y reclama un texto propio para la profesión médica que reconozca sus "particularidades" y mejore sus condiciones laborales en todo el Sistema Nacional de Salud.

En Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), que no pertenece a CESM, se suma a los cuatro días de huelga y ha convocado además una gran manifestación de médicos y facultativos de Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, incluidos MIR, FSE y centros vinculados de la Comunidad de Madrid.

La marcha partirá a las 10:00 horas del Congreso de los Diputados en dirección al Ministerio de Sanidad con el objetivo de lograr un estatuto que “dignifique” la profesión médica y, al mismo tiempo, exigir a la administración madrileña que atienda las demandas que son de su competencia, como mejoras retributivas o la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas.

En este contexto, APEMYF, a la que pertenece Amyts, ha anunciado también nuevas jornadas de huelga médica los días 14 y 15 de enero como inicio de acciones de carácter indefinido si no se atienden las reivindicaciones del colectivo.

A nivel estatal, CESM y SMA han decidido mantener sus protestas porque insisten en que el colectivo médico merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios.

El nuevo parón de médicos y facultativos llega pocos días después de que los sindicatos que integran la mesa de negociación del Estatuto Marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado, por su parte, una huelga indefinida a partir de enero también contra el estatuto marco. Pero en este caso el motivo es el contrario: estas organizaciones rechazan que los médicos dispongan de una ley específica y critican la "deslealtad" del Ministerio por haber mantenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para abordar las condiciones laborales de estos profesionales.

Sanidad pide no perder una "oportunidad histórica"

Desde el Ministerio de Sanidad apelan a la "responsabilidad colectiva" de no bloquear el texto, ya que ello supondría perder una "oportunidad histórica" de reformar una ley que lleva dos décadas paralizada. Sostienen que el borrador, fruto de un proceso de diálogo "técnico y político" con más de 60 reuniones con sindicatos, comunidades autónomas y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incorporar aquellas cuestiones que invadan las competencias autonómicas o sean contrarias a la Constitución.

El Ministerio defiende que su propuesta pone fin a la inestabilidad mediante ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años, reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17, delimita el número de guardias semanales y reconoce que las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a las guardias, no generen deuda horaria, entre otras mejoras.

Nada de esto convence, sin embargo, a CESM y SMA, que han respondido al último borrador con un nuevo llamamiento que afecta a médicos y facultativos de toda España, aunque han dejado libertad a cada sindicato autonómico (no todos integrados en CESM) para organizar las acciones que considere más oportunas.

Así, habrá territorios donde las movilizaciones se extenderán los cuatro días, otros donde se reducirán a dos y lugares que se centrarán en un solo acto, aunque la mayoría pretende coincidir en concentraciones el jueves, bien en los centros asistenciales o frente a delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.