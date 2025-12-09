Madrid se prepara para la llegada de un frente: las lluvias regresan a la capital

El tiempo en la capital cambia de rumbo esta tarde. La llegada de un frente procedente del Atlántico traerá de vuelta a Madrid precipitaciones de gran intensidad, que se instalarán en la capital hasta bien entrada la jornada de miércoles.

Si bien las temperaturas se mantendrán estables, a partir de las 18 horas de este martes el cielo de Madrid se verá cubierto de nubarrones negros cargados de lluvia. Desde ese momento, la probabilidad de precipitaciones asciende al 85% en la ciudad. La parte más intensa de este episodio, no obstante, comenzará en la madrugada de miércoles, acentuándose las acumulaciones hasta el mediodía. La lluvia cesará durante la tarde de mañana, despejándose los cielos el jueves.

El viernes y el sábado, en cualquier caso, volverán a hacer presencia las precipitaciones. Así pues, nos encontramos ante una semana marcada, sin duda, por la lluvia.

Temperaturas estables

Más allá de las lluvias previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros no sufrirán grandes variaciones estos días. Las mínimas se mantendrán, generalmente, entre los dos y los cinco grados, con unas máximas oscilando entre los doce y los quince, valor que se alcanzará el sábado, día más cálido de la semana.

Estos registros son compatibles con actividades al aire libre, más aún el domingo, cuando el sol brillará en la capital. En definitiva, que la lluvia de estos próximos días no te desanime: ponte en marcha y empieza a preparar un buen plan con los amigos o la familia para cerrar la semana como es debido.