Los casos de gripe suben un 145 % en la última semana y la tasa se dispara hasta 275 casos por 100.000 habitantes

Los casos de gripe siguen subiendo en la Comunidad de Madrid, con un incremento del 145 % en la última semana, y la tasa se ha disparo hasta superar los 275 casos por cada 100.000 habitantes en la primera semana de diciembre, más del doble que la registrada siete días antes.

"Es importante destacar que no estamos detectando un aumento de casos graves de gripe en esta temporada si lo comparamos con temporadas previas", ha señalado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

En concreto, en semana 49 del año, del 1 al 7 de diciembre, se han notificado a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 19.301 casos, es decir, 11.429 más con respecto a la semana anterior.

Así, el acumulado de la temporada 2025/2026 asciende a 35.560 casos, según el último informe epidemiológico semanal de la Dirección General de Salud Pública, consultado por Europa Press.

De esta forma, la tasa en la primera semana de diciembre se sitúa en 275,36 casos por 100.000 habitantes (112,31 la semana previa), muy por encima del umbral epidémico, cuyo valor numérico es 22,38 --ha sido construido a partir de las cinco temporadas anteriores (exceptuando la temporada 2020-2021 y 2021-2022 en las que apenas hubo casos)--.

En Atención Primaria, la tasa ha sido de 277,77 casos por 100.000 habitantes, 2,37 veces más alta que la de la semana anterior y 6,55 respecto a hace dos semanas. En la campaña anterior, el valor semanal más alto fue de 122,5 casos por 100.000 habitantes y se alcanzó en la semana 4, es decir, entre el 20 y el 26 de enero.

"Esta incidencia es dos veces más alta que la de la semana anterior y seguimos detectando el mayor número de casos de gripe en atención primaria, fundamentalmente en los niños menores de 14 años", ha apuntado la directora general de Salud Pública.

En concreto, la incidencia ha aumentado en todos los grupos de edad. La más alta se ha dado esta semana en los niños de 0 a 4 años (1.243,73) y 5 a 14 años (1.023,13). Dentro de estos grupos, los niños de 3 y 4 años muestran las cifras más altas (1.600,30 y 1.431,30, respectivamente).

En Atención Hospitalaria, la incidencia ha sido 8,16 casos por 100.000 habitantes, 2,41 veces mayor que la semana anterior. El grupo de 80 o más años es el que ha mostrado la cifra más alta, 60,53, una cifra 2,08 veces mayor que la de la semana anterior.

Se ha detectado la circulación de virus de gripe A, cepas H3N2, H1N1 y H3, así como otros sin subtipar. En el caso de la vacunación, el 6,7% de los casos de gripe confirmados por laboratorio en Atención Primaria estaban vacunados, un porcentaje que se eleva a 10,8% entre los casos detectados en el ámbito hospitalario.

En la última semana, además, se han registrado seis brotes de gripe en residencias de personas mayores. En todos los casos, se han aplicado medidas preventivas como aislamiento o uso de mascarilla.

En el acumulado del año, se elevan a 96.991 los casos de gripe notificados, frente a los 44.757 contabilizados en el mismo periodo de 2024, lo que supone un 116,7% más. El Índice Epidémico --los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior-- es de 2,17, lo que se considera una incidencia alta.

Campaña de vacunación

Desde la Comunidad de Madrid, Andradas ha recordado que "en este momento de la epidemia" se sigue recomendando la vacunación frente a la gripe, que puede llegar a reducir hasta en un 80% las hospitalizaciones por neumonía en las personas que tienen 65 y más años de edad "si están bien vacunadas".

La campaña de inmunización frente a la gripe se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos.

También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

Esta medida preventiva se aconseja igualmente a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas, así como o explotaciones avícolas o porcinas, y aquellas que realizan servicios públicos esenciales como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos o servicios de Protección Civil.

La Comunidad de Madrid ha habilitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años. Hasta ahora, en él se han vacunado más de 8.000 madrileños, con cerca 1.200 vacunados al día, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

La campaña se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo que circunstancias epidemiológicas aconsejen prolongarla. Se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Igualmente, como medida de prevención de la transmisión dirigida a la población, la directora general de Salud Pública de la Comunidad ha insistido en la recomendación de uso de mascarilla para las personas con síntomas respiratorios.