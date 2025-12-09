El Gobierno permite a la Comunidad de Madrid endeudarse por un importe de hasta 4.873,9 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo por un importe máximo de 4.873,9 millones de euros.

En concreto, serían operaciones a largo plazo por un importe máximo 3.027,6 millones de euros y operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.846,2 millones de euros.

Esta comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo para atender las necesidades financieras de la Comunidad en el ejercicio 2026 por un importe de 3.027,65 millones de euros.

Este importe, de acuerdo con la solicitud, tiene por objeto financiar las necesidades financieras derivadas de las amortizaciones ordinarias del ejercicio 2026 por importe de 2.972,63 millones de euros y la anualidad que debe satisfacer esta Comunidad en 2026 para abonar las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación, correspondientes a 2009, por importe de 55,02 millones de euros.

La Comunidad de Madrid también ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo para atender las necesidades transitorias de tesorería del ejercicio 2026, tanto de la Administración General como las referentes al sector público institucional que se integra en el Sector Administraciones Públicas subsector Comunidad de Madrid, por importe de 1.846,25 millones de euros.

Este importe, de acuerdo con la solicitud, tiene por objeto financiar las necesidades financieras de la Administración General derivadas de la renovación de las condiciones financieras para el año 2026 de los créditos en cuenta corriente y líneas de crédito a corto plazo, formalizados al amparo del convenio de colaboración para la prestación de servicios de tesorería, financiación y recaudación de la Comunidad de Madrid, firmado con una duración de 4 años, cuyo importe global asciende a 1.820 millones de euros.

Asimismo, el importe de la solicitud a corto plazo tiene por objeto la financiación de las necesidades referentes a la empresa pública Radio Televisión Madrid por importe de 25 millones de euros y de la Fundación Orquesta y Coro de Madrid por importe de 1,25 millones de euros.