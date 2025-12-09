La universidad madrileña se queda a la zaga en Formación Dual frente a otras autonomías

La implantación de la Formación Dual Universitaria en España continúa en expansión, aunque con diferencias significativas entre comunidades autónomas: los datos indican que la Comunidad de Madrid presenta uno de los niveles más bajos de desarrollo en esta modalidad, mientras territorios como País Vasco, Cataluña, Andalucía o la Comunitat Valenciana muestran un despliegue más amplio.

En 2025, el 50% de las universidades españolas cuenta con titulaciones duales, frente al 38% del año anterior. El catálogo nacional alcanza 90 grados y 66 másteres dualizados. Pese a este incremento, Madrid mantiene una presencia limitada, con escasas titulaciones implantadas y numerosas instituciones en fase de previsión.

¿Qué es la Formación Dual Universitaria?

La Formación Dual Universitaria combina estudios académicos con formación en entornos profesionales. Incluye dos modalidades: la Mención Dual, que requiere superar una evaluación de calidad y contar con un Contrato de Formación en Alternancia, y el itinerario dual, que incorpora alternancia sin esa acreditación y puede ofrecerse mientras los planes se adaptan o cuando las universidades optan por no solicitarla debido a la complejidad de los requisitos.

El estudio Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España 2025, elaborado por la Fundación Bertelsmann y otras entidades bajo la coordinación de Vicent Climent-Ferrando, señala el interés creciente por la formación dual y su implantación aún incipiente en el sistema universitario. Entre los factores que diferencian este modelo, más práctico, destacan la adquisición de experiencia profesional durante los estudios, la posibilidad de recibir remuneración económica en determinadas estancias, la adecuación de la formación a las necesidades del sector y la creación de una red temprana de contactos. La organización depende de la empresa colaboradora, lo que puede reducir la flexibilidad horaria.

La implantación de grados y másteres duales en Madrid

Los datos del anexo muestran que varias universidades madrileñas no tienen titulaciones dualizadas ni planes inmediatos de implantación. Es el caso de ESIC, UDIMA, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Internacional de la Empresa. Otras instituciones, como la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Carlos III, la Universidad CEU San Pablo y la Universidad Pontificia de Comillas, figuran únicamente con previsiones de dualización.

La Universidad Autónoma de Madrid presenta algunos desarrollos: Mención Dual en el Grado en Química y en varios grados de Ciencias y Artes y Humanidades en proceso de verificación, además de itinerarios duales en ADE, Economía y Psicología. La Universidad de Alcalá ofrece un itinerario dual vinculado a un programa internacional con la universidad alemana DHBW y el centro formativo FEDA-EWA. Con todo, el número de titulaciones duales implantadas en Madrid es inferior al de otras comunidades, situando a la región entre las autonomías con menor despliegue.

Diferencias entre comunidades

País Vasco presenta uno de los niveles más altos, con tres de sus cuatro universidades ofertando estudios duales y un número elevado de titulaciones implantadas. Cataluña suma siete universidades con formación dual de las 11 evaluadas. Andalucía cuenta con ocho universidades con titulaciones duales y otras dos con previsiones de ampliación. En la Comunidad Valenciana, tres universidades tienen estudios duales y las dos restantes manifiestan intención de incorporarlos.

En los gráficos de distribución por grados y másteres, Madrid aparece en la franja baja, con menor representación tanto en Mención Dual como en itinerarios duales. El sistema universitario español reúne 156 titulaciones dualizadas en 2025. Aunque la modalidad crece en oferta y participación institucional, Madrid figura principalmente en fases iniciales o sin programas implantados, frente a comunidades con un desarrollo más amplio.