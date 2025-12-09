AMPLIACIÓN DEL METRO
La Línea 10 sumará una nueva estación en superficie para los desarrollos de la operación Campamento
La nueva parada se ubicará ente Colonia Jardín y Aviación Española y permitirá mejorar la movilidad de los futuros residentes
En un futuro cercano, la Línea 10 del suburbano madrileño contará con un total de 32 estaciones tras sumar una más para dar servicio al desarrollo de la Operación Campamento, tal y como ha anunciado este martes la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al montaje de la tuneladora Maydrit que ayudará a perforar el túnel de la Línea 11.
La nueva parada será en superficie y se ubicará entre las estaciones de Colonia Jardín y Aviación Española. Según ha detallado Ayuso, el Ejecutivo regional tiene reservado un trazado junto a la calle Darío Gazapo "perfecto para construir en superficie la futura estación", que permitirá "adaptar la red de Metro al crecimiento previsto del nuevo barrio",
La Operación Campamento dará lugar a 10.700 nuevas viviendas y unos 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas. Para atender ese incremento, el Consejo de Gobierno aprobará este miércoles el contrato para la redacción del proyecto de la nueva estación,que contará con un plazo de ejecución de 24 meses.
La Línea 10 transporta a actualmente cerca de 340.000 viajeros al día, una cifra que va a ampliarse con los nuevos desarrollos. Esta actuación, apuntan desde la Comunidad, permitirá mejorar la movilidad de los futuros residentes y evitar parte del tráfico asociado a la creación de un nuevo barrio de estas dimensiones.
“La Comunidad de Madrid crece a ritmo vertiginoso, y por eso vamos a seguir mejorando continuamente nuestras infraestructuras públicas”, ha defendido la presidenta madrileña.
