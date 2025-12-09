La huelga de médicos arranca con una marcha en Madrid: "La profesión ha despertado y no vamos a volver a dormirnos"

Los médicos han iniciado este martes una huelga nacional de cuatro días consecutivos convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Al paro se han sumado otros sindicatos autonómicos de distintas autonomías, como la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña o Navarra. El objetivo del mismo es mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad.

La huelga se produce en pleno pico de gripe en toda España. Esta misma mañana, en Madrid, los médicos del sindicato Amyts, que han protagonizado una manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el propio Ministerio de Sanidad para acompañar el arranque de la huelga, han pedido comprensión a los pacientes y han recordado que los servicios mínimos garantizan la atención urgente.

La huelga convocada a nivel nacional durará cuatro días, hasta este viernes, y los facultativos reclaman "visibilizar ante los responsables políticos la indignación del colectivo por unas jornadas laborales extenuantes, unas guardias interminables y un marco legal que no reconoce la singularidad del ejercicio médico, entre muchas reivindicaciones". En la manifestación de Madrid se han coreado cánticos como 'médicos cansados, pero no callados' o 'guardias, trabajo esclavo. Tributan, pero no cotizan'.

La secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández Puente, ha finalizado la marcha ante la sede de Sanidad con una intervención en la que ha avanzado que las jornadas de paro por la mejora del Estatuto Marco -y la petición de uno específico para los médicos- continuarán en enero. "La profesión ha despertado y no vamos a volver a dormirnos", ha enfatizado.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, descartó este mismo martes un Estatuto Marco propio para los médicos, una de las principales reivindicaciones de la huelga, pero ha tendido la mano al diálogo. Así lo manifestó en una entrevista en el programa 'La hora de La 1', recogida por Servimedia, en la que reconoció que "en un contexto de décadas sin modificaciones significativas de la norma que regula los derechos de los profesionales sanitarios, ha habido un malestar acumulado en relación con el anquilosamiento de esa norma".

Seguimiento desigual

El seguimiento del paro, y a falta de conocer los datos facilitados por CESM, como se ha dicho ha sido muy desigual. Y los porcentajes tampoco coinciden entre sindicatos y consejerías de Sanidad. A pie de calle, en comunidades como Madrid o Comunidad Valenciana, se ha visto pacientes entrando y saliendo de los centros sanitarios y poco conocimiento del paro médico. Alguna cancelación de citas, pero poca afectación general, en Valencia. En Madrid, esta primera jornada de huelga también ha arrancado con un ritmo rutinario en algunos centros de salud y hospitales.

En cuanto a Cataluña, la Conselleria de Salut de la Generalitat ha cifrado en un 6,5% el seguimiento de la huelga durante la mañana de este martes, mientras el sindicato convocante a nivel catalán, Metges de Catalunya (MC), lo ha hecho en un 45%. El sindicato asegura que un 53% de los facultativos han secundado el paro en Barcelona, un 39% en Girona, un 35% en Tarragona y un 24% en Lleida. La movilización también ha tenido más peso en la atención primaria (54%) que en la hospitalaria (33%).

En Galicia, con datos de la Consellería de Sanidade, el seguimiento de la huelga en su turno de mañana, fue del 18,24 % en los centros sanitarios de la comunidad. Así, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde, en el turno de mañana consiguió el 23,28 %. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 22,96 %. En atención primaria el seguimiento consiguió el 6,35 % de participación.

Médicos de la sanidad pública catalana participan en la manifestación convocada por el sindicato Metges de Catalunya. / Ferran Nadeu

La huelga de médicos ha concitado opiniones de todo tipo, también desde la clase política. Desde las comunidades del PP, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se siente a negociar "cuanto antes" con los médicos para evitar las huelgas. En Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este martes que el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad no saldrá adelante, ya que, a su juicio, no se aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).