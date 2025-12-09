"Hemos pasado de 30 hogazas a 80": el efecto de ganar 'el mejor pan de Madrid'

El pan que hoy se agota cada mañana en la calle Santa Bárbara, 11 no es un pan cualquiera: es la hogaza de masa madre, cuyo precio es de 5 euros, que se ha alzado en la octava edición de El mejor pan de Madrid, un premio anual que tiene como objetivo reivindicar el oficio de panadero y la calidad de un producto esencial de la cultura y la gastronomía españolas. Detrás de esa corteza crujiente y de una miga húmeda y viva están Ma. Fernanda Díaz y Lara Jiménez, las maestras panaderas que, junto al trabajo indispensable de Julia Ayala y Héctor Martín del Castillo, han convertido un pequeño obrador recién abierto en pleno centro en toda una referencia panadera de la capital. Y nada más cruzar la puerta, el relevo lo toman Andrea y Diego, siempre atentos detrás del mostrador, preparados para recibir a quien venga en busca de un buen pan… o de un bollo recién salido del horno.

Masa madre elaborada en el obrador Bröd. / Cedida

Desde el premio, el efecto ha sido inmediato: lo que antes eran unas 30 hogazas al día destinadas sobre todo al barrio se ha transformado en una producción al límite de su capacidad, con unas 80 piezas diarias, además de una bollería que también se ha disparado.

De 30 a 80 hogazas al día

Hasta el reconocimiento, la vida en el obrador transcurría relativamente tranquila. En sus mejores días se horneaban unas treinta hogazas diarias, destinadas sobre todo a los vecinos del barrio. Hoy, el límite lo marca el espacio: unas ochenta piezas al día, más toda la bollería, es todo lo que el obrador es capaz de asumir. "Estamos en nuestra capacidad máxima, el obrador no da ahora mismo para más", explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Desde el día que ganamos, prácticamente no hemos salido de aquí". El premio no solo ha llenado la caja, también la puerta: "Mucha gente nos dice que no tenía ni idea de que existíamos. Ahora viene gente de toda la ciudad", cuentan.

Harina, agua, sal… y obsesión por el detalle

El pan ganador se elabora con muy pocos ingredientes: harinas de trigo ecológicas molidas a la piedra —una T80 de Moulin de Collange y una panadera ecológica de Corominas—, agua, sal y masa madre. La diferencia está en cómo se trata esa mezcla. "La masa madre es un ser vivo, no hay nada fijo", explica Lara Jiménez. "No existe eso de 40 minutos exactos o tanta agua siempre. Cada día llegas, miras cómo está la masa madre, qué temperatura hay, cuánta humedad, y decides: hoy necesita más agua, hoy menos, hoy más tensión en el formado, hoy más secado en el horno", sostiene. Su compañera Díaz subraya la parte artesanal del proceso: "Cada pan se forma a mano. Por eso nunca va a haber dos panes iguales. Lo que haces con las manos, luego se ve en la miga".

El proceso completo supera las 48 horas:

Día 1: refresco de masa madre y 24 horas de fermentación.

Día 2: amasado con esa masa madre, formado y reposo en frío.

Día 3: horneado a primera hora de la mañana.

"La masa no te espera", dicen. "Cuando está, está, y tienes que estar tú también", expresan ambas ganadoras. El proyecto, que apenas lleva cinco meses abierto, se sostiene sobre un equipo de cuatro personas en el obrador y un nombre clave más en la trastienda: Héctor y Julia. "Su trabajo es fundamental", reconocen. "Nos ayudan a organizar el obrador, a ajustar procesos, a mantener el equilibrio cuando aquí todo es correr entre hornos, fermentadoras y mostrador". Entre la exigencia técnica y el aumento de la demanda, la vida del equipo se organiza alrededor de la panadería. Jornadas que arrancan sobre las cuatro de la mañana, apertura al público a las ocho, primeras tandas de pan y bollería saliendo del horno, y, cuando parece que todo está listo, vuelta a empezar con las masas del día siguiente.

De la filología al obrador

La historia personal de las dos maestras panaderas ayuda a entender la identidad del obrador. Lara Jiménez, argentina de origen, pero madrileña de vida, comenzó estudiando Filología Hispánica. La ansiedad, el cansancio y la falta de motivación la alejaron de la universidad y la llevaron a apuntarse a un pequeño curso de panadería y pastelería. Hizo unas prácticas en un obrador y allí descubrió su vocación.

Sin recursos para grandes escuelas, decidió formarse trabajando: "Uno de los primeros panaderos con los que trabajé me dijo: "Lo mejor que puedes hacer para aprender es moverte, no te quedes con un solo método". Así que fui cambiando de panadería cada año, buscando aprender cosas nuevas". Fernanda Díaz, por su parte, empezó hace diez años en México, haciendo pan en casa para sus hijos porque no quería que comieran pan industrial. De los vídeos en YouTube pasó a vender pan a vecinas, luego a la escuela y finalmente a abrir su primera panadería en Metepec (Estado de México). Se formó en Le Cordon Bleu, vivió el crecimiento de su negocio durante la pandemia y, con el tiempo, la carga administrativa y la inseguridad la empujaron a vender y a mudarse a Madrid, donde vive su familia. "Quería volver al origen: levantarme temprano, hacer pan, tocar la masa todos los días, tener un obrador chiquito", resume.

Fernanda Díaz, maestra panadera en Bröd. / Cedida

Ambas se conocieron gracias a un amigo en común del sector, que vio el encaje perfecto entre sus perfiles. De esa unión nació el proyecto actual, en pleno centro de Madrid.

Una vitrina sin pasaporte y un roscón mestizo

Aunque el pan ganador es el protagonista, la oferta del obrador va mucho más allá de la hogaza de masa madre. En las estanterías conviven barras, panes integrales 100 %, croissants, pan de chocolate, babka, pretzels y especialidades mexicanas.

Entre estas últimas destacan las conchas, un brioche con una cobertura dulce característica, de vainilla, chocolate o café. "Los ingredientes de la concha mexicana original no los encontramos aquí, así que tuvimos que crear nuestra propia receta, lo más fiel posible, pero adaptada a Madrid", comenta Díaz.

Bollo Concha elaborado en el obrador Bröd. / Cedida

La filosofía es clara: "Nunca nos hemos puesto límites de estilo. No somos solo mexicanos, ni solo franceses, ni solo españoles. Todo lo que nos guste y tenga sentido, entra", resume Jiménez. De cara a la Navidad, el grupo trabaja en una creación que resume bien esa mezcla: un roscón que fusiona el Roscón de Reyes español con la Rosca de Reyes mexicana. Más fruta, presencia del ate (un tipo de membrillo de colores), higos, cerezas, pero también almendra, azúcar y agua de azahar. "Queremos un roscón muy rico y muy nuestro, que cuente quiénes somos", adelantan.

Emprender a base de lágrimas, café… y masa madre

Preguntadas por la experiencia de emprender en Madrid, las dos coinciden: no es fácil. "Emprender es difícil en cualquier sitio", afirma Fernanda. "En México lo fue y aquí también. Hemos llorado muchas veces en este sofá, preguntándonos si lo estamos haciendo bien. Pero al final es eso: lloradita… y a seguir". La falta de horarios y el trabajo físico intenso hacen imprescindible el apoyo del entorno. "Cualquier panadero necesita mucha comprensión alrededor. No vivimos a los ritmos normales. La familia, los amigos, los compañeros de piso… sin ellos, sería imposible", añaden.

Mientras tanto, el pan ganador sigue saliendo del horno cada mañana, agotándose antes de mediodía y llevando a nuevos clientes hasta la puerta de este pequeño obrador de la calle Santa Bárbara. Un lugar donde, detrás de cada hogaza, hay tres días de fermentación, muchas horas sin dormir y una certeza compartida: el mejor premio no es el título, sino ver cómo la gente rompe la corteza y vuelve al día siguiente a por más.