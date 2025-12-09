El Gobierno autoriza obras de 40 millones para mejorar la accesibilidad de la A-4 en Getafe

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un valor estimado de 40 millones de euros (IVA no incluido), el contrato de obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la autovía A-4 a su paso por Getafe en el tramo comprendido entre los polígonos industriales de Los Molinos (km 12) y San Marcos (paso superior del km 15,200, avenida Leonardo da Vinci).

Según el departamento que dirige Transportes, las actuaciones proyectadas permitirán mejorar de forma sustancial las condiciones de circulación en la A-4 y la calidad de los servicios de transporte público de viajeros, reduciendo los tiempos de recorrido y asegurando una mayor regularidad.

La intervención se desarrollará a lo largo de 3,2 kilómetros, entre los puntos kilométricos 12 y 15,200 de la autovía, e incluye la mejora y ampliación de las vías laterales, así como la interconexión de la A-4 con carreteras municipales y con los polígonos industriales de Los Molinos y San Marcos.

En el margen derecho de la A-4, en sentido salida hacia Andalucía, el proyecto contempla:

La ejecución de una vía lateral de uno, dos o tres carriles, según los tramos, entre los kilómetros 12,350 y 13,750.

La construcción de una glorieta con un carril desde la vía lateral, con el fin de facilitar el acceso al polígono industrial de San Marcos.

La transformación del enlace existente con la carretera M-406 en un enlace tipo diamante con pesas, añadiendo una glorieta oeste simétrica a la actual.

En el margen izquierdo de la A-4, en sentido entrada a Madrid, se prevén las siguientes obras:

La habilitación de un tercer carril desde el entorno del kilómetro 15,35 hasta la zona de acceso a las instalaciones del Hotel Los Ángeles y la estación de servicio adyacente.

La construcción de un nuevo ramal de incorporación desde la glorieta este existente (con la M-406) a la vía lateral.

El proyecto incluye además una serie de actuaciones complementarias para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal y del transporte público:

Demolición de la pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 13,13 y sustitución por una nueva pasarela peatonal en el kilómetro 13,1, que salvará con un solo vano los viales principales.

Construcción de una segunda pasarela en el kilómetro 15,030 para la reposición de la vía pecuaria Vereda de San Marcos, que además dará servicio a las dos paradas de autobús ubicadas en la zona.

Remodelación del acceso desde la calle Eratóstenes a la vía lateral, optimizando los accesos a las instalaciones de Airbus.

Reubicación de dos paradas de autobús en cada vía lateral para adaptar su posición a las nuevas configuraciones viarias y hacerlas compatibles con las actuaciones proyectadas.

Plan de mejora de la Red de Carreteras del Estado en Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible enmarca estas obras en la estrategia de mejora de la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad de Madrid. En relación con esta actuación, el departamento ha adjudicado recientemente por 4,16 millones de euros la redacción del proyecto para mejorar la seguridad vial y el transporte público en la autovía A-5 en Madrid y Alcorcón, donde se prevé una inversión de 132 millones de euros. Además, se ultiman los pasos para poner en marcha el carril Bus-VAO de la A-2.

Asimismo, se han licitado por más de 70 millones de euros dos contratos para la conservación de carreteras en los corredores de la A-1 y N-1A y en la A-1, N-320, M-12, A-1A, M-110 y N-1A; y se ha reabierto al tráfico de vehículos ligeros el paso superior sobre la A-6 en Torrelodones tras su rehabilitación, con una inversión ligeramente superior a 4 millones de euros.

En paralelo, en el marco del Plan de Recuperación, se trabaja en el aislamiento acústico de la AP-6 a su paso por los municipios de Collado Villalba, Alpedrete y Guadarrama, con un presupuesto de un millón de euros.