Estas son las cinco estaciones de Madrid en las que Renfe pondrá 2.200 plazas de aparcamientos gratuitas para usuarios de transporte público

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha alcanzado un acuerdo con Renfe Cercanías para que los usuarios de transporte público puedan utilizar de forma totalmente gratuita 2.200 plazas de aparcamiento en las estaciones de Las Rozas, Pinar de las Rozas, Las Matas, El Barrial y Majadahonda.

De esta manera, los usuarios que quieran utilizar gratis dichos aparcamientos deberán estar en posesión de un título de transporte (Abono Transporte del CRTM, billetes sencillos y de 10 viajes de Cercanías, autobuses interurbanos o Metro Ligero) y dejarlo durante un período que no deberá ser inferior a las 5 horas ni superior a las 16 horas.

Renfe Cercanías Madrid aplicará las mismas condiciones de gratuidad en el uso de los aparcamientos a aquellos usuarios que estén en posesión de los títulos de transporte de Renfe, Tarjeta Renfe&Tú, Tarjeta Ferroviaria, Billete Combinado media larga distancia, así como usuarios del sistema Kronos.

Más de 2.000 plazas

Estos cinco aparcamientos disuasorios se unen así a otros a la red de aparcamientos Aparca+T como los de Colmenar Viejo, Ciudad Universitaria o Estadio Metropolitano, en los cuales los usuarios del transporte público ya podían aparcar sus automóviles sin coste, según ha señalado Renfe en una nota.

Con este acuerdo, Cercanías Madrid pone más de 2.200 plazas de aparcamiento gratuito a disposición de los usuarios transporte público en estas estaciones de Las Rozas, Pinar de las Rozas, Las Matas, El Barrial y Majadahonda, lo que supone un paso más en la promoción del transporte sostenible en detrimento del vehículo privado.

En 2024 el Grupo Renfe redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO2 por unidad de transporte (viajero o tonelada de mercancía transportada), un valor hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.

En este sentido, en los dos últimos años la compañía ha logrado reducir en un 13% el consumo energético unitario y disminuir un 20% su huella de carbono.