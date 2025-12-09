Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estatuto Marco
PARO SANITARIO

La huelga de médicos, en directo: los cuatro días de paro arrancan en Madrid con una manifestación desde el Congreso al Ministerio de Sanidad

La oposición al Estatuto Marco propuesto por el Gobierno y la reclamación de un texto propio que reconozca sus "particularidades", principales reivindicaciones

Decenas de personas durante una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad.

Decenas de personas durante una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad. / Europa Press/ Diego Radamés

Nieves Salinas

Javier Niño González

Madrid

Médicos y facultativos de toda España están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días consecutivos de huelga, en la que supone la tercera rebelión de doctores desde junio. El paro, convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), protesta contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reclama un texto propio para la profesión médica que reconozca sus "particularidades" y mejore sus condiciones laborales en todo el Sistema Nacional de Salud.

Siga en directo todo lo que ocurra durante la huelga de médicos en Madrid.

