En Directo
PARO SANITARIO
La huelga de médicos, en directo: los cuatro días de paro arrancan en Madrid con una manifestación desde el Congreso al Ministerio de Sanidad
La oposición al Estatuto Marco propuesto por el Gobierno y la reclamación de un texto propio que reconozca sus "particularidades", principales reivindicaciones
Médicos y facultativos de toda España están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días consecutivos de huelga, en la que supone la tercera rebelión de doctores desde junio. El paro, convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), protesta contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y reclama un texto propio para la profesión médica que reconozca sus "particularidades" y mejore sus condiciones laborales en todo el Sistema Nacional de Salud.
Siga en directo todo lo que ocurra durante la huelga de médicos en Madrid.
Arranca la manifestación en Madrid: "Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa"
Comienza la manifestación principal del día, desde el Congreso al Ministerio de Sanidad. 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' es el lema principal. En las pancartas se leen frases como 'Médicos cansados, pero no callados' o 'Guardias, trabajo esclavo. Tributan, pero no cotizan'.
AMYTS denuncia los "servicios mínimos abusivos"
La gestión pública de la huelga vuelve a ser polémica. En la mayoría de comunidades los servicios mínimos pasan por garantizar el normal funcionamiento de los servicios de urgencias, las unidades especiales -ucis, unidades coronarias, unidades de hemodiálisis, neonatología... -, los tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital o la actividad quirúrgica inaplazable.
Algunos de los manifestantes critican los "abusivos servicios mínimos" a los que se enfrentan los médicos, con muchas operaciones oncológicas programadas. "No quieren que se manifieste el malestar de la profesión", apunta AMYTS.
¿A qué hora empieza la manifestación de Madrid?
La gran manifestación de la capital partirá a partir de las 10:00 horas del Congreso de los Diputados en dirección al Ministerio de Sanidad. Los médicos piden un estatuto que "dignifique" la profesión médica y, al mismo tiempo, exigen a la administración madrileña que atienda las demandas que son de su competencia, como mejoras retributivas o la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas.
Amyts apoya el paro en Madrid con una gran manifestación
En Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), que no pertenece a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), es el sindicato que se suma a los cuatro días de huelga y ha convocado además una gran manifestación de médicos y facultativos de Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, incluidos MIR, FSE y centros vinculados de la Comunidad.
¿Quién convoca la huelga? El choque entre sindicatos
La larga huelga de esta semana está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), a la que se adhieren otros pequeños sindicatos. Por su parte, los que integran la mesa de negociación del Estatuto Marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) también han convocado una huelga indefinida a partir de enero también contra el estatuto marco. Pero en este caso el motivo es el contrario: estas organizaciones rechazan que los médicos dispongan de una ley específica y critican la "deslealtad" del Ministerio por haber mantenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA.
