TRÁFICO DE DROGAS
Detienen en Barajas a una falsa embarazada con más de dos kilos de cocaína pegados a un vientre de silicona
La joven llevaba trece paquetes de droga adheridos al abdomen bajo una prótesis que simulaba un avanzado estado de gestación
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en un falso vientre de silicona. La joven, que viajaba en un vuelo internacional, fue sorprendida en un control rutinario y ha ingresado ya en prisión.
Los hechos se remontan al pasado 26 de noviembre, cuando la mujer aterrizó en Madrid procedente de un vuelo transatlántico. En el filtro de entrada, los agentes de la Policía Nacional se fijaron en ella y decidieron someterla a un control más exhaustivo después de que respondiera de forma “incoherente” a las preguntas sobre su viaje y su situación personal.
A simple vista, la pasajera aparentaba estar en un avanzado estado de gestación: tripa voluminosa, movimientos acompasados y actitud de falsa fragilidad. Sin embargo, su nerviosismo y las contradicciones en sus explicaciones terminaron por levantar todas las alarmas.
Un vientre de silicona y trece paquetes pegados al cuerpo
Ante la insistencia de los agentes y de forma voluntaria, la joven se retiró parte de la ropa y sacó de debajo una prótesis de silicona con forma de vientre de embarazada. El supuesto embarazo se desinfló en cuestión de segundos: bajo el falso vientre quedaron al descubierto varios fragmentos de plástico transparente que sujetaban trece paquetes pegados a su abdomen.
En total, mujer transportaba más de dos kilos de cocaína. La pasajera fue detenida en ese mismo momento y puesta a disposición judicial como presunta responsable de un delito de tráfico de estupefacientes. La investigación policial continúa abierta para determinar si se trata de un caso aislado o de una pieza más en una ruta estable de introducción de cocaína a través de correos humanos que simulan embarazos.
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
- Hay Raphael para rato: el cantante hace otra demostración de fuerza con su concierto en el Movistar Arena
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Juan José Ballesta, el niño prodigio del cine español que decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera
- Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución