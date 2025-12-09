MONUMENTO
La Comunidad de Madrid afirma que el castillo de Manzanares reabrirá pronto sus puertas: "Es un tema de tiempo"
El consejero de Cultura asegura que la compatibilidad entre el uso privado de la fortificación y su explotación turística es posible
La Casa Ducal del Infantado, tras sesenta años de cesión en contrato de arrendamiento a la Comunidad de Madrid, recuperó el pasado 6 de enero el castillo de Manzanares El Real para uso privado. Diversos problemas, relacionados con la emisión de licencias necesarias para su explotación turística, provocaron que la fortaleza echase el cierre indefinidamente. Sin embargo, tal y como ha expresado la Comunidad de Madrid, su reapertura al público podría estar cerca.
Construido en 1475 por el arquitecto de los Reyes Católicos, Juan Guas, por orden del primer duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza, el castillo es un símbolo de la región y fue escenario de la firma del Estatuto de Autonomía de Madrid en 1983. Durante estas décadas de arrendamiento, el Gobierno autonómico invirtió fondos públicos en su conservación y mantenimiento, posicionándolo como uno de los grandes atractivos turísticos de la región. Sin embargo, hace casi un año las negociaciones entre la duquesa Almudena de Arteaga y de Alcázar, actual propietaria, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares, siendo la recalificación del terreno de rústico a urbano la principal traba.
"Es un tema de tiempo"
En una entrevista a Servimedia, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, señaló que la reapertura del monumento era "un tema de tiempo". Explicó que, actualmente, los propietarios se encuentran "remozándolo", mostrándose convencido de que "se abrirá en breve" porque "no va a permanecer cerrado sine die". Según el consejero, hay un cauce abierto entre las administraciones y la Casa Ducal que parece que llegará a buen puerto.
"No me cabe la menor duda que se puede compatibilizar una actividad privada dentro de un castillo que es de titularidad privada con el servicio público que puede dar la Comunidad de Madrid y, por supuesto, el Ayuntamiento", afirmó. Añadió, además, que la disposición de los titulares de la fortaleza para que se mantenga el servicio público de las visitas guiadas ha sido desde el principio "muy positivo".
