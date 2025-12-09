Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno

El Metro es el transporte por excelencia de los madrileños. Si bien son muchos los que prefieren ir andando a ese sitio que les pilla 'al lado' o simplemente se decantan más por el autobús, el Metro es el medio más utilizado por los usuarios para sus desplazamientos diarios. Hay una infinidad de líneas que conectan con otras, con estaciones que recorren la capital de arriba a abajo, por lo que no hay excusa que valga para llegar a cualquier localización.

Sin embargo, por mucho que la gente de Madrid viva por y para el Metro, lo cierto es que una vez ponen un pie en la estación se desentienden de todo lo que pasa a su alrededor. La música que suena en sus cascos se vuelve la mejor aliada para no hacer caso a nada hasta llegar al destino, lo que se convierte en la forma perfecta de ignorar todo lo que las estaciones tienen para ofrecernos.

Y es que el Metro de Madrid no es un simple medio de transporte, sino que trata de ofrecer una experiencia única y diferente a los usuarios. Entre sus túneles, se esconden siglos de historia y cada estación guarda un pedazo de un pasado digno de conocer. Es por eso que, Metro, para que más personas sean conocedoras de todos los secretos que guarda, pone a disposición de los usuarios una divertida iniciativa. Se trata de una invitación para explorar una ruta cultural única bajo tierra gracias a un pasaporte que permite recorrer ocho museos repartidos por los más de 300 kilómetros de la red.

Todo un patrimonio histórico por descubrir

El itinerario incluye el vestíbulo de Tirso de Molina, con su estética original de los años 20; el Museo de Gran Vía, que expone restos hallados durante las obras de remodelación; el antiguo vestíbulo de Pacífico, conservado tal como era en 1923; la recreación de la fuente histórica de los Caños del Peral en Ópera; y el conjunto arqueológico descubierto en Carpetana. Muchos de estos espacios llevan la firma del arquitecto Antonio Palacios, creador de la imagen inicial del Metro, de sus accesos y del icónico rombo que aún identifica a la red.

¿Cómo puedo conseguir el pasaporte de Metro de Madrid?

El Pasaporte de los Museos de Metro puede recogerse sin coste en tres enclaves emblemáticos: la estación fantasma de Chamberí, la Nave de Motores de Pacífico y la exposición de trenes históricos de Chamartín. En estos espacios, como si de un destino turístico se tratara, los visitantes reciben un sello.

Para los demás puntos del recorrido, que consta del vestíbulo original de Pacífico, el Museo de Gran Vía, el vestíbulo de Tirso de Molina, el Centro Paleontológico de Carpetana y el Museo de los Caños del Peral en Ópera, basta con hacerse un selfie que certifique la visita y permite obtener la correspondiente estampación.

Una vez sellado el pasaporte en los ocho museos, los participantes pueden acudir a las tiendas oficiales de Metro situadas en Ópera, Sol y Plaza de Castilla para recoger una recompensa especial que acredita la finalización de la ruta cultural.

No olvides reservar cita en estos espacios

Para completar este circuito subterráneo conviene tener en cuenta que algunos espacios requieren reserva previa. Para acudir a Chamberí, la Nave de Motores, el vestíbulo de Pacífico, los Caños del Peral y la exposición de trenes de Chamartín deberás hacer la gestión correspondiente desde la página web dedicada a los museos de Metro. Solo así lograrás sellar el pasaporte y recibir tu recompensa especial.