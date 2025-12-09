OCIO
El circo del payaso Slava Polunin llega a San Lorenzo de El Escorial con la nieve como gran protagonista
El reconocido espectáculo recala en la localidad madrileña de 2 al 4 de enero, después de pasar con su gira por A Coruña, Gijón, Bilbao
Slava’s Snowshow, el reconocido espectáculo del payaso ruso heredero de la tradición circense de Chaplin o Marceau, Slava Polunin, recala en España con una gira navideña por A Coruña, Gijón, Bilbao y Madrid.
La gira se extenderá del 10 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, y arrancará en A Coruña (Teatro Colón, del 10 al 14 de diciembre). Después, continuará en Gijón (Teatro Jovellanos, del 19 al 21), pasará por Bilbao (Teatro Arriaga, del 26 al 30) y cerrará en la Comunidad de Madrid, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (del 2 al 4 de enero).
Estrenado en 1993, Slava’s Snowshow se ha convertido en un fenómeno internacional difícil de encasillar. Polunin, , propone un espectáculo no verbal y sensorial que mezcla circo, clown, tragicomedia y poesía visual en un “caos organizado” que ha conquistado a públicos de medio mundo.
La nieve como símbolo
La pieza plantea, sin palabras, un viaje por las emociones humanas que invita al espectador a desconectar de la rutina y a entregarse a una celebración tan disparatada como luminosa. Cada función incorpora variaciones y culmina en un desenlace colectivo que se ha convertido en uno de los momentos más reconocibles del teatro contemporáneo.
La nieve es el gran símbolo de este montaje, considerado una de las obras maestras de Polunin, uno de los clowns en activo de mayor prestigio internacional y creador de varios números de Alegría, uno de los títulos emblemáticos del Cirque du Soleil. “No querría hacer nada que no me trajera alegría a mí, a mis amigos y a mi público”, resume el artista. “La celebración es mi norma diaria”.
El espectáculo supera ya las tres décadas en gira, con más de 12.000 representaciones y más de 10 millones de espectadores en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, México, Alemania, Austria, Australia, Nueva Zelanda o España, donde lo han visto más de 90.000 personas. En su trayectoria ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la escena internacional, como el Laurence Olivier Award británico o el Triumph Award ruso.
Con una estructura que se mantiene estable pero que conserva un marcado carácter espontáneo, Slava’s Snowshow ha contribuido a reinstaurar el arte del clown y a reconciliar con él a quienes lo consideraban una forma obsoleta de entretenimiento. La propuesta se presenta como una “caravana” que ofrece a públicos de todas las edades y procedencias la posibilidad de dejar la vida cotidiana a la puerta del teatro y sumergirse, durante aproximadamente hora y media, en un universo que transita por la nostalgia, la euforia, la incertidumbre y la tensión antes de desembocar en una experiencia colectiva difícil de olvidar.