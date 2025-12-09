El circo del payaso Slava Polunin llega a San Lorenzo de El Escorial con la nieve como gran protagonista

Slava’s Snowshow, el reconocido espectáculo del payaso ruso heredero de la tradición circense de Chaplin o Marceau, Slava Polunin, recala en España con una gira navideña por A Coruña, Gijón, Bilbao y Madrid.

La gira se extenderá del 10 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, y arrancará en A Coruña (Teatro Colón, del 10 al 14 de diciembre). Después, continuará en Gijón (Teatro Jovellanos, del 19 al 21), pasará por Bilbao (Teatro Arriaga, del 26 al 30) y cerrará en la Comunidad de Madrid, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (del 2 al 4 de enero).

Estrenado en 1993, Slava’s Snowshow se ha convertido en un fenómeno internacional difícil de encasillar. Polunin, , propone un espectáculo no verbal y sensorial que mezcla circo, clown, tragicomedia y poesía visual en un “caos organizado” que ha conquistado a públicos de medio mundo.

La nieve como símbolo

La pieza plantea, sin palabras, un viaje por las emociones humanas que invita al espectador a desconectar de la rutina y a entregarse a una celebración tan disparatada como luminosa. Cada función incorpora variaciones y culmina en un desenlace colectivo que se ha convertido en uno de los momentos más reconocibles del teatro contemporáneo.

Momento del espectáculo Slava Snowshow. / Roman Boldyrev

La nieve es el gran símbolo de este montaje, considerado una de las obras maestras de Polunin, uno de los clowns en activo de mayor prestigio internacional y creador de varios números de Alegría, uno de los títulos emblemáticos del Cirque du Soleil. “No querría hacer nada que no me trajera alegría a mí, a mis amigos y a mi público”, resume el artista. “La celebración es mi norma diaria”.

El espectáculo supera ya las tres décadas en gira, con más de 12.000 representaciones y más de 10 millones de espectadores en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, México, Alemania, Austria, Australia, Nueva Zelanda o España, donde lo han visto más de 90.000 personas. En su trayectoria ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de la escena internacional, como el Laurence Olivier Award británico o el Triumph Award ruso.

Con una estructura que se mantiene estable pero que conserva un marcado carácter espontáneo, Slava’s Snowshow ha contribuido a reinstaurar el arte del clown y a reconciliar con él a quienes lo consideraban una forma obsoleta de entretenimiento. La propuesta se presenta como una “caravana” que ofrece a públicos de todas las edades y procedencias la posibilidad de dejar la vida cotidiana a la puerta del teatro y sumergirse, durante aproximadamente hora y media, en un universo que transita por la nostalgia, la euforia, la incertidumbre y la tensión antes de desembocar en una experiencia colectiva difícil de olvidar.