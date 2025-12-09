Del césped a la mesa: MAVIDAD Bernabéu convierte el estadio en un gran festín navideño madrileño

El Santiago Bernabéu vuelve a demostrar que es mucho más que un estadio de fútbol. MAVIDAD Bernabéu, la nueva experiencia inmersiva que transforma el coliseo blanco en un gran pueblo navideño, presenta una propuesta gastronómica que convierte la visita en un auténtico recorrido culinario por Madrid y sus sabores más reconocibles. El estadio madrileño abrirá sus puertas del 24 al 31 de diciembre para acoger un espacio familiar lleno de luces, música y espectáculos.

Más de 20 puntos de restauración, integrados en el recorrido de la experiencia, darán forma a la Galería de los Copos, el área gastronómica de MAVIDAD, pensada para todos los públicos: desde familias con niños hasta grupos de amigos o parejas que buscan un plan diferente en la ciudad.

Con capacidad para más de 800 personas sentadas de forma simultánea, distribuidas en mesas corridas y mesas altas sobre una superficie de aproximadamente 1.320 metros cuadrados, la Galería de los Copos está diseñada para que el visitante pueda parar, descansar y disfrutar de la cocina en cualquier momento del día sin salir del universo inmersivo.

La Galería de los Copos: el nuevo food hall navideño del Bernabéu

La selección gastronómica de MAVIDAD Bernabéu combina restaurantes madrileños consolidados, marcas reconocidas y opciones populares y festivas, con el objetivo de cubrir antojos, comidas informales y pequeños caprichos dulces y salados a lo largo del recorrido.

Entre los proyectos que tendrán caseta propia destacan:

Puerta 57 : marca histórica del Grupo La Máquina y ligada al Bernabéu desde hace décadas, llevará a formato caseta una propuesta castiza y reconocible para el público, con sabores muy madrileños.

: marca histórica del Grupo La Máquina y ligada al Bernabéu desde hace décadas, llevará a formato caseta una propuesta castiza y reconocible para el público, con sabores muy madrileños. Arzábal Bernabéu : uno de los conceptos hosteleros más influyentes de la capital, también integrado en el ecosistema del estadio. En MAVIDAD ofrecerá una selección de su cocina tradicional actualizada, manteniendo su filosofía basada en el producto y la técnica.

: uno de los conceptos hosteleros más influyentes de la capital, también integrado en el ecosistema del estadio. En MAVIDAD ofrecerá una selección de su cocina tradicional actualizada, manteniendo su filosofía basada en el producto y la técnica. Churrería 1902: clásico del invierno madrileño y presente ya en Bernabéu Market, ofrecerá churros, porras y chocolate caliente, un combo imprescindible en cualquier plan navideño.

Además, se suman propuestas populares como hamburguesería, pizzería, crepes, gofres, algodón de azúcar y palomitas dulces, pensadas para picar, compartir y completar la experiencia con sabores familiares para todos los perfiles de visitante.

Roscón, pausas y brindis: una experiencia pensada para todos los públicos

La parte más dulce de la propuesta tiene un protagonista propio: el roscón de la caseta Roscón Nevado, elaborado por Cristina Oria, que suma un guiño gourmet y muy de temporada al recorrido. Junto a él, varias casetas Mavix Bar funcionarán como puntos de bebida y descanso repartidos por MAVIDAD, facilitando que el visitante pueda organizar su experiencia a su ritmo.

La gastronomía no funciona aquí como un añadido, sino como una pieza integrada en la narrativa de este espacio. Desde un chocolate caliente al final del recorrido hasta una hamburguesa rápida a mitad de camino o un roscón para compartir en familia, la Galería de los Copos actúa como plaza central de este pueblo navideño dentro del estadio. La propuesta gastronómica de la Galería de los Copos se convierte así en uno de los pilares de esta transformación, multiplicando el llamado Efecto Bernabéu y consolidando al estadio como un lugar donde deporte, cultura, ocio y cocina se dan la mano en una misma experiencia inmersiva.