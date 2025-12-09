Hasta 12 detenidos en Madrid en una operativo contra una red de grafiteros que han causado daños en trenes y metros de todo el país

Un total de 26 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en el marco de la llamada operación 'Tinta', acusadas de provocar daños en trenes, vagones de metro e instalaciones ferroviarias de distintos operadores de transporte en España. En conjunto, los investigadores atribuyen a los arrestados 191 hechos delictivos y calculan un perjuicio económico que asciende a 914.307 euros.

La última fase de la invetigación se ha saldado con 17 detenidos en seis localidades, la mayoría de ellos en Madrid con 12 arrestos - el resto han tenido lugar en Valencia (1), San Sebastián (1), A Coruña (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1)-. En conjunto, la policía les atribuye 95 delitos de daños y desórdenes públicos, que habrían causado pérdidas valoradas en 458.647 euros

La investigación ha sido especialmente compleja por la forma de actuar del grupo. Según detalla la Policía Nacional, los sospechosos se desplazaban de ciudad en ciudad y accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las horas y actuando a cara cubierta para evitar ser identificados.

Madrid y Cataluña, principales focos

El operativo desarrollado en las últimas semanas ha permitido esclarecer 95 hechos delictivos cometidos en diferentes puntos de la geografía nacional. En concreto, informan fuentes policiales , se han esclarecido 75 delitos de daños y 7 delitos de desórdenes públicos en distintos municipios de la Comunidad de Madrid; 5 delitos de daños cometidos en A Coruña, y otros 4 delitos de daños repartidos en Mieres (Asturias), Medina del Campo (7), País Vasco (3) y Valencia (1).

La operación no se limita a esta última oleada de arrestos. A finales de noviembre, los investigadores ya habían detenido a otras nueve personas en Cataluña, también vinculadas a ataques con grafitis en trenes y estaciones. En este caso, se les atribuyen 96 hechos delictivos cometidos en las provincias de Girona y Barcelona, con un perjuicio económico estimado de 455.660 euros.