SANIDAD
Ayuso apunta contra Sánchez por la huelga de médicos: "Espero que sean respetados como merecen"
La consejera madrileña de Sanidad tacha la reforma del estatuto médico de "lesiva y regresiva" y acusa a la ministra Mónica García de "manosear la sanidad para sacar una tajada política"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado hoy contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la huelga de médicos que ha comenzado hoy en toda España contra el nuevo estatuto marco para los profesionales sanitarios. "Hoy empieza una huelga histórica de cuatro días de todos los profesionales sanitarios de España contra el desastre que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez en materia sanitaria", ha señalado en la presentación de la tuneladora que excavará el túnel de la prolongación de la Línea 11 de Metro.
"Está lleno de problemas a diario, siempre en confrontación con los profesionales, y es una huelga que no veremos en todas partes, a la que muchos intentarán no darle la importancia que merece", ha señalado.
La presidenta madrileña ha trasladado, asimismo su deseo de que las reivindicaciones del colectivo se tengan en cuenta. "Esto nunca había sucedido", ha dicho, y pienso que, ante una situación como la que estamos viendo, con listas de espera en toda España, falta de médicos, espero que sus reivindicaciones se escuchen y sean respetados como se merecen".
Antes que ella, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, se ha referido al asunto en un desayuno informativo. "Es una huelga contra el Estatuto Marco que ha conseguido unir a todos los profesionales sanitarios, independientemente del color político, por ser un estatuto lesivo y regresivo", ha señalado. Sus críticas, más que contra Sánchez, se han dirigido contra la ministra Mónica García, a quien ha acusado de plantear la reforma del estatuto "de una forma absolutamente intransigente" y sin contar con las comunidades autónomas.
Matute, que ha cargado contra García por "manosear la sanidad para sacar una tajada política", ha asegurado que esta huelga pone el foco "en la ineficiencia en la gestión del ministerio" y lamentado que vaya a afectar a la asistencia "porque van a aumentar las listas de espera de todos los hospitales de España, precisamente por eso, por una gestión ineficiente".
A juicio de la consejera madrileña, lo que ha hecho García no es sino "sacar cosas de los cajones e intentar hacer parecer que está trabajando" y "crear una brecha, que habíamos conseguido eliminar, entre médicos y enfermeras". Asimismo, ha denunciado que desde el Ministerio no ha habido interlocución con Función Pública, "que es la que tiene que hablar sobre el Estatuto Básico del Trabajador", ni con el Ministerio de Hacienda, por la financiación.
"Desde luego en el Consejo Interterritorial de Salud esto no se va a aprobar", ha vaticinado Matute, "y si da una patada hacia adelante, los primeros que no se lo van a aprobar [en el Congreso de los Diputados] son sus colegas en el Gobierno".
