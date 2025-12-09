Un Atlético venido a menos lejos del Metropolitano busca retomar el vuelo en Eindhoven

El Atlético de Madrid se expone este martes a la que viene siendo su asignatura pendiente en los últimos tiempos. Ya quedó evidenciado en el último encuentro liguero ante el Athletic, donde el equipo de Simeone fue desarbolado a manos del conjunto vasco (0-1). Hace mucho frío lejos del Metropolitano, donde el equipo rojiblanco muestra una cara totalmente opuesta. Por tanto, son los encuentro a domicilio los que privan al Atlético de ocupar una posición privilegiada. Este martes, afronta en Eindhoven (21:00 horas) una nueva prueba que resulta decisiva para las aspiraciones de los rojiblancos de entrar en el ansiado top-8 de la Champions y evitar así una eliminatoria adicional.

¿A la tercera va la vencida?

El choque ante el PSV será el tercero de forma consecutiva que jugará el conjunto rojiblanco lejos de su estadio. En el primero de ellos, en el Camp Nou, se adelantó al Barça y puso contra las cuerdas al equipo de Hansi Flick en la primera mitad. Ya en el segundo acto la calidad de los azulgrana se impuso y obligó a los de Simeone a marcharse de vacío de la ciudad condal. De esta forma, decía adiós a la posibilidad de asaltar el liderato de LaLiga tras sumar siete victorias de forma consecutiva.

Lo del sábado en Bilbao preocupa en mayor medida a los rojiblancos, que vieron como el equipo regresaba al punto de partida de la temporada. Los de Simeone han sumado tan solo nueve puntos en la competición doméstica en el grueso de la temporada, dejando escapar 15 puntos, una cifra especialmente elevada para la época del año que nos atañe. Simeone, en cambio, decidió reivindicar su papel al frente del equipo en esta faceta. "Si me guio por los resultados, no han sido positivos. Si me guio por los partidos fuera de casa, desde el Espanyol, hicimos cosas buenas. No ganamos por la contundencia. En 14 años de visitante habremos ganado alguna vez. Hay que tener paciencia: a veces te toca ganar y otras veces no te toca ganar", explicaba el argentino en la sala de prensa del Philips Stadion.

Este martes pondrá fin al triunvirato de encuentros disputados fuera de casa. Hasta el momento, el balance es especialmente negativo, pero aún existe la posibilidad de poner fin a esta gira con una victoria en Países Bajos que refuerce la propuesta de Simeone. Nunca antes un equipo había cambiado tanto su imagen lejos de su estadio. Las siete victorias del mes de noviembre en el Metropolitano contrastan con las dos derrotas consecutivas del mes de diciembre. Dos de los tres encuentros restantes en Champions se jugarán lejos de la capital de España. El de este martes en Eindhoven será el primero, antes de visitar Turquía en el mes de enero. Ahí estará la clasificación directa al top-8.

Un equipo de autor

Nada fácil lo pondrá el equipo neerlandés este martes, que viene de endosar una goleada importante al Liverpool (1-4) en la última jornada de la competición y en el pasado mes de octubre hizo lo propio con el Nápoles (6-2), campeón italiano. El PSV se encuentra en primera posición de la competición doméstica, con un amplio margen de ventaja respecto a su máximo perseguidor, y ocupa la 15ª plaza de la clasificación en Champions, tan solo un punto por debajo de los rojiblancos. A los mandos del PSV se encuentra Peter Bosz, técnico que no dudó en deshacerse en elogios hacía Simeone en la previa del encuentro. "Creo que somos polos opuestos en la forma de dirigir nuestros equipos, pero le tengo una gran admiración y respeto. Si puedes permanecer en un club tanto tiempo, debes tener algo muy especial, porque es un gran club. Ha hecho un gran equipo, los ha convertido en campeones, han jugado finales de la Liga de Campeones… Mis respetos", confesaba.

Tampoco desaprovechó la oportunidad para echarle un capote a su compañero de gremio, acusado en muchas ocasiones de practicar un futbol demasiado conservador. "Si sigues su carrera como entrenador, siempre construyó su equipo desde una perspectiva defensiva. Yo intento pensar desde la perspectiva de la posesión. Su defensa es sólida. Tienen mucha gente por detrás del balón con esa idea, aunque no juegan tan defensivamente como la gente piensa. Su fútbol ha ido cambiando con los años", se sinceraba.

En este baile de elogios, Simeone también dedicó unas palabras hacia el que será su rival este martes frío de Eindhoven. “Es un equipo valiente, en casa y fuera. Su entrenador, al igual que en etapas anteriores, busca posesión, ataque, gente que cambie de posición, y lo hace bien. Ha tenido resultados buenos en Champions, en liga lo está haciendo muy bien”, explicaba Simeone en la previa del encuentro.